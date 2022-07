Chin-up benefits: घर पर ऐसे करें चिन-अप्स, जिम के बिना बाइसेप्स बन जाएंगे बड़े-बड़े

Chin ups Benefits: बड़े और मस्कुलर बाइसेप्स वाले व्यक्ति का खास रौब होता है. भारी बाइसेप्स आपकी पर्सनालिटी को भी आकर्षक बनाते हैं. लेकिन बाइसेप्स को बड़ा बनाने के लिए जिम जाना ही जरूरी नहीं है. आप घर पर आसान-सी चिन अप्स एक्सरसाइज करके भी बाइसेप्स को बड़ा बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि बाइसेप्स को बड़ा बनाने के लिए चिन-अप्स एक्सरसाइज (chin-up exercise benefits) कैसे करनी चाहिए और चिप अप के फायदे क्या हैं?

How to do Chin ups: बाइसेप्स को बड़ा बनाने के लिए चिन अप्स कैसे करें?

बाइसेप्स को बड़ा बनाने के लिए चिन अप्स करने का सही तरीका जान लें.

सबसे पहले किसी बार को कंधों के बराबर चौड़ाई से पकड़ लें. इस दौरान ध्यान रखें कि आपकी हथेलियां शरीर की तरफ हों. अब अपने शरीर को स्थिर रखते हुए पेट को टाइट करें और हाथों से शरीर को ऊपर की तरफ खींचें. जब आपकी ठुड्डी बार से ऊपर पहुंच जाए, तो 1 से 2 सेकेंड के लिए होल्ड करें. इसके बाद धीरे-धीरे वापिस नीचे आ जाएं. ध्यान रखें कि ज्यादा चिन अप्स करने के चक्कर में चिन अप्स करने के स्टेप अधूरे ना करें. सही तरीके से चिन अप्स करते हुए ज्यादा से ज्यादा रैप्स करने की कोशिश करें.

Chin ups benefits: चिन अप्स एक्सरसाइज करने के फायदे

चिन-अप्स एक्सरसाइज को सही तरीके से करने के कई फायदे हैं. आइए इनके बारे में जानते हैं.

चिन-अप्स करने से अपर आर्म्स की ताकत और शेप बढ़ती है.

हाथों की पकड़ मजबूत होती है.

यह एक शानदार बॉडीवेट एक्सरसाइज है, जो शरीर के ऊपरी हिस्से को ताकतवर बनाती है.