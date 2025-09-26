Advertisement
trendingNow12937913
Hindi NewsHealth

24 साल की उम्र में भी बढ़ सकता है कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर से जानें इसके लक्षण!

भारत में बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखने को मिल रही हैं. पहले के समय में एक उम्र के बाद कोलेस्ट्रॉल की समस्या होती थी वहीं आज के समय में यंग लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखने को मिल रही है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 26, 2025, 08:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

24 साल की उम्र में भी बढ़ सकता है कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर से जानें इसके लक्षण!

अक्सर लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या एक उम्र के बाद होती है वहीं कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग मोटे होते हैं उन्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है जबकि ऐसा नहीं है किसी भी उम्र में कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है. कोलेस्ट्रॉल LDL लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन किसी भी उम्र और किसी भी इंसान को हो सकती है. कोलेस्ट्रॉल की समस्या होने पर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है.

कोलेस्ट्रॉल के लक्षण 
दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्वनी मेहता का ने बताया है कि बैड कोलेस्ट्रॉल LDL आज के समय में सबसे बड़ी समस्या हैं. दरअसल कोलेस्टॉल बिना किसी लक्षण के शरीर में बढ़ता है. यह धीरे-धीरे धमनियों में जमा होने लगता है जिस वजह से ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है. शुरुआत में कभी-कभी सीने में दर्द, सांस फूलना, थकान और चक्कर आने की समस्या होती है. कुछ लोगों को तब तक पता नहीं चलता है जब तक हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की समस्या ना हो जाए. भारत में हार्ट संबंधी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण कोलेस्टॉल है. 

2030 तक बढ़ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के मामले 
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार गांवों में 15–20% लोग  हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं. वहीं शहरों में यह आंकड़ां 25–30% लोगों का है. लैंसेट पत्रिका की 2023 रिपोर्ट के अनुसार अब कोलेस्ट्रॉल के मामले डायबिटीज से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. जिससे बाद अनुमान है कि 2030 तक हर साल 2 करोड़ 36 लाख लोग बैड कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

24 साल की उम्र में बढ़ सकता है कोलेस्ट्रॉल 
कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्वनी मेहता ने बताया है कि 24 साल की उम्र में भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है. डॉक्टर के अनुसार कोलेस्ट्रॉल बिना लक्षण के बढ़ता है ऐसे में इसकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल है. डॉक्टर के अनुसार 18 साल की उम्र से कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना चाहिए. कम से कम हर वयस्क को लिपिड प्रोफाइल जरूर कराना चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

इसे भी पढ़ें: सिगरेट का तो पता है लेकिन क्या धूपबत्ती का धुआं है इतना खतरनाक? फेफड़े करेंगे आह! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
;