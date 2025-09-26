24 साल की उम्र में भी बढ़ सकता है कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर से जानें इसके लक्षण!

अक्सर लोगों को लगता है कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या एक उम्र के बाद होती है वहीं कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग मोटे होते हैं उन्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है जबकि ऐसा नहीं है किसी भी उम्र में कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है. कोलेस्ट्रॉल LDL लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन किसी भी उम्र और किसी भी इंसान को हो सकती है. कोलेस्ट्रॉल की समस्या होने पर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है.

कोलेस्ट्रॉल के लक्षण

दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्वनी मेहता का ने बताया है कि बैड कोलेस्ट्रॉल LDL आज के समय में सबसे बड़ी समस्या हैं. दरअसल कोलेस्टॉल बिना किसी लक्षण के शरीर में बढ़ता है. यह धीरे-धीरे धमनियों में जमा होने लगता है जिस वजह से ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है. शुरुआत में कभी-कभी सीने में दर्द, सांस फूलना, थकान और चक्कर आने की समस्या होती है. कुछ लोगों को तब तक पता नहीं चलता है जब तक हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक की समस्या ना हो जाए. भारत में हार्ट संबंधी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण कोलेस्टॉल है.

2030 तक बढ़ सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के मामले

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार गांवों में 15–20% लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं. वहीं शहरों में यह आंकड़ां 25–30% लोगों का है. लैंसेट पत्रिका की 2023 रिपोर्ट के अनुसार अब कोलेस्ट्रॉल के मामले डायबिटीज से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. जिससे बाद अनुमान है कि 2030 तक हर साल 2 करोड़ 36 लाख लोग बैड कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो सकते हैं.

24 साल की उम्र में बढ़ सकता है कोलेस्ट्रॉल

कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्वनी मेहता ने बताया है कि 24 साल की उम्र में भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है. डॉक्टर के अनुसार कोलेस्ट्रॉल बिना लक्षण के बढ़ता है ऐसे में इसकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल है. डॉक्टर के अनुसार 18 साल की उम्र से कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना चाहिए. कम से कम हर वयस्क को लिपिड प्रोफाइल जरूर कराना चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

