सड़क किनारे है घर, पर्दे हटाकर सोते हैं आप? स्ट्रीट लाइट से दिल को खतरा, स्टडी ने चेताया
How Street Light Affect Heart Health: कमरे में चमकती सिटी नाइट लाइट या चमकीले लैंप शरीर की सर्कैडियन रिदम को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज की आशंका बढ़ जाती है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 01, 2025, 06:52 AM IST
City Light And Heart Disease Link: क्या आपको रात में पर्दे खुले रखकर सोने की आदत है, जिससे स्ट्रीट लाइट की मंद रोशनी आपके कमरे में चमकती है? ये आदत भले ही सुकून देने वाली लगे, लेकिन आपको ऐसा करने से पहले कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपके दिल की सेहत को खतरे में डालती है. जून 2025 में छपी एक स्टडी में हार्ट डिजीज के लिए एक दिलचस्प, और यहां तक कि हैरान करने वाले रिस्क फैक्टर्स का पता चला, जो है रात की रोशनी.

बॉडी के इंटरनल क्लॉक पर असर 
इस स्टडी ने रात में सुकूनभरी नींद के लिए डार्क एनवायरनमेंट की अहमियत पर फोकस किया, जो बदले में, अच्छे हार्ट हेल्थ को मेंटेन रखता है. रात की रोशनी के संपर्क में आने से दिल की सेहत पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा शरीर सोने और जागने के लिए नेचुरल लाइट पर निर्भर करता है. सोने के टाइम को मैनेज करने के अलावा, ये इंटरनल क्लॉक, (जिसे सर्कैडियन रिदम भी कहा जाता है), ब्लड प्रेशर से लेकर ब्लड शुगर लेवल तक, कई दूसरे बॉडी फंक्शन को भी कंट्रल करती है. लेकिन आर्टिफिशियल लाइट से ये शरीर का रिदम इम्बैलेंस हो जाता है. रात में, आर्टिफिशियल लाइट के कई सोर्स होते हैं, जिनमें स्ट्रीट लैंप, टीवी और स्मार्टफोन शामिल हैं.

बायोलॉजिकल रीजन को और समझने के लिए, इस स्टडी ने हाइपरकोएगुलेबिलिटी (Hypercoagulability) के मैकेनिज्म की पहचान की, जो खून के थक्के बनने की बढ़ी हुई संभावना है, जिसका एक कारण बिगड़ा हुआ सर्कैडियन रिदम है.

कैसे की गई स्टडी?
रिसर्चर्स ने 88,905 एडल्ट्स से डेटा हासिल किया, जिन्होंने एक हफ्ते के दौरान लाइट एक्सपोजर को ट्रैक करने के लिए कलाई में सेंसर पहने थे. फिर एक दशक से ज्यादा वक्त तक फॉलो-अप स्टडी की गई. वो लोग जो टॉप 10 फीसदी में थे, नाइट लाइट के संपर्क में काफी हद तक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, आर्टियल फिब्रिलेशन और स्ट्रोक का हाई रिस्क डेवलप हुआ. दूसरी सेकेंडरी लाइफस्टाइल और जेनेटिक फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा गया.

नाइट लाइट और हार्ट का कनेक्शन
स्टडी ने आगे बताया कि ये एक एसोसिएशन, एक कनेक्शन दिखाता है, न कि डायरेक्ट वजह-और-असर का रिश्ता. खासकर, महिलाओं में हार्ट फेलियर और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा ज्यादा होता है, और यंगर एडल्ट्स में, दिल की गति रुकने के अलावा, आर्टियल फिब्रिलेशन का भी खतरा होता है.

बचाव के लिए क्या करें आप?
आपको अपनी दिल की सेहत का ख्याल करना चाहिए, जिसके लिए कुछ प्रैक्टिकल उपाय किए जा सकते हैं. इन उपायों में पर्दे खींचकर सोना, सोने से पहले फोन का इस्तेमाल न करना और सोने से पहले बेडरूम में लैंप की रोशनी कम कर देना या बंद कर देना शामिल है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

