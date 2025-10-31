Advertisement
पुरानी से पुरानी कब्ज होगी दूर, आंतों से निकलेगा मल, बस रोजाना करें ये 1 योगासन!

लंबे समय तक ऑफिस में बैठने से कब्ज की समस्या हो जाती है. अगर आप भी कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो इस 1 योगासन को कर सकते हैं. आइए जानते हैं योग का नाम और करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:00 AM IST
आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग कम उम्र में पेट संबंधी बीमारियों की समस्या से परेशान हैं. वहीं लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से भी कब्ज जैसी समस्या हो सकती हैं. तनाव और थकान की वजह से भी कब्ज की शिकायत हो सकती है. क्या आप जानते हैं आप पुरानी कब्ज की समस्या को ठीक करने के लिए योग कर सकते हैं. योग की मदद से आप तनाव कम कर सकते हैं और कब्ज की समस्या को भी खत्म कर सकते हैं. आइए जानते हैं कब्ज की समस्या दूर करने के लिए कौन सा योग करना चाहिए. 

भुजंगासन करने से कब्ज से मिल सकती है राहत 
अगर आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो आप भुजंगासन कर सकते हैं. इस योगासन को 'कोबरा पोज' या फिर 'सर्पासन' भी कहते हैं. इस योग आसन के दौरान शरीर का शेप सर्प के फन की वजह हो जाते हैं इसी वजह से इसे सर्पासन कहते हैं. इस आसन को करने से तनाव कम होता है वहीं कब्ज की समस्या से राहत मिलती है. 

आसन करने का स्टेप बाए स्टेप तरीका 
भुजंगासन को आप घर पर कर सकते हैं. आसन को करने के लिए सबसे पहले मैट पर पेट के बल लेट जाएं, इसके बाद दोनों हथेलियों को जांघों के पास जमीन की तरफ रखें. अब दोनों टखनों को क-दूसरे को छूते रहें.

इस स्टेप के बाद दोनों हाथों को कंधे के बराबर लेकर आएं और साथ ही दोनों हथेलियों को जमीन की तरफ रखें. इसके बाद शरीर का वजन हथेलियों पर डालें और धीरे-धीरे सांस अंदर की ओर लेते हुए सिर को उठाते हुई पीठ की तरफ खींचें. इस दौरान आपकी कुहनी मुड़ी हुई होनी चाहिए. इसके बाद सिर को पीछे की तरफ ले जाएं और अपनी छाती को आगे की तरफ निकाल लें. फिर नॉर्मल अवस्था में आ जाए. 

इन लोगों को नहीं करना चाहिए योग 
भुजंगासन को घर पर किया जा सकता है लेकिन कुछ लोगों को इस योग आसन को करने से बचना चाहिए. पीठ दर्द, हाल की सर्जरी, रीढ़ की गंभीर समस्या या मासिक धर्म के दौरान इस योग को ना करें. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

