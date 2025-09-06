गाठिया के मरीज इस तेल से करें पैरों की मालिश, जोड़ों के दर्द से मिल सकती है राहत!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से आजकल अधिकतर लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं. गलत खानपान की वजह से कैल्शियम, विटामिन डी की कमी से जोड़ों में दर्द हो सकता है. जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए आप मालिश कर सकते हैं. आइए जानते हैं किस तेल से मालिश करने से जोड़ों का दर्द दूर हो सकता है.

नारियल तेल और कपूर से करें मालिश करें

नारियल तेल और कपूर को मिक्स करके जोड़ों की मालिश करने से जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है. नारियल तेल में एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी पाया जाता है जो कि सूजन की समस्या को दूर कर सकता है. नारियल तेल लगाने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है जिस वजह से जोड़ों के दर्द से राहत मिल सकती है.

कपूर के फायदे

कपूर में एंटी फ्लोजिस्टिक के गुण पाए जाते हैं जो कि दर्द से राहत दिला सकते हैं. कपूर को नारियल तेल में लगाकर हल्के हाथ मालिश करें. कपूर और नारियल तेल की मालिश करने से जोड़ों में गर्माहट होती है जिससे सूजन कम होगी वहीं दर्द से भी राहत मिल सकती है.

कैसे बनाएं तेल

मालिश के लिए तेल बनाना चाहते हैं तो बड़े चम्मच नारियल तेल लें. इसके इसे हल्का गुनगुना कर लें. अब इस तेल में 2 छूटे कपूर डाल दें. कपूर जब तेल में पूरी तरह से पिघल जाए तो इसके बाद तेल में सोंठ डाल दें. अब इस तेल को हाथों पर लगाकर जोड़ों की हल्के हाथ से मसाज करें. लगभग 10 मिनट तक मसाज करें. आपको जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी. वहीं रात को सोने से पहले मालिश करना फायदेमंद होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

