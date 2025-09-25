नवरात्रि व्रत के दौरान इन ड्रिंक्स से दूर करें शरीर में पानी की कमी, दिनभर बनी रहेगी एनर्जी!

Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिनों तक लोग भगवती को प्रसन्न करने के लिए पूजा-पाठ करते हैं. नवारात्रि के 9 दिनों तक अधिकतर लोग व्रत रखते हैं. व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी हो जाती है. दरअसल व्रत के दौरान सादा पानी पीना पसंद नहीं आता है. ऐसे में शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए आप इन ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं. आइए जानते हैं शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए किन ड्रिंक्स का सेवन करना चाहिए.

नारियल पानी

आयुर्वेद में इसे शरीर के 'त्रिदोषों' यानी वात, पित्त और कफ, को संतुलित करने वाला माना गया है. नारियल पानी एक ऐसा पेय है, जो शरीर को अंदर से ठंडक देता है और प्यास बुझाने के साथ-साथ थकान को भी दूर करता है. इसमें प्राकृतिक रूप से पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन्स पाए जाते हैं, जो शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में सहायक होते हैं. गर्मी के मौसम में जब शरीर डीहाइड्रेशन की चपेट में आ जाता है, तब यह किसी दवाई की तरह काम करता है.

छाछ

यह पेट की सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. आयुर्वेद के अनुसार, छाछ पाचन क्रिया में सुधार लाती है और पेट की गर्मी को शांत करती है. इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों को मजबूत करते हैं और पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं. खासकर दोपहर के खाने के बाद एक गिलास छाछ न सिर्फ शरीर को ठंडा करता है बल्कि गर्मी से होने वाले चक्कर, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं को भी दूर करता है.

नींबू पानी

यह शरीर के लिए काफी लाभकारी होता है. इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है. आयुर्वेद में नींबू को रक्त शुद्ध करने वाला और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने के लिए अत्यंत प्रभावी माना गया है. सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में नींबू और थोड़ा सा शहद मिलाकर पीना शरीर को अंदर से साफ करता है और दिनभर ऊर्जावान बनाए रखता है.

