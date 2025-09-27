Advertisement
बादाम के साथ भूलकर भी ना खाएं ये फूड्स, फायदा नहीं होगा सेहत को नुकसान!

बादाम खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है लेकिन कुछ फूड्स के साथ बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए. यह सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. आइए जानते हैं किन फूड्स के साथ बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए. 

 

Sep 27, 2025
बादाम खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. कुछ लोगों को बादाम खाने का सही तरीका नहीं पता होता है जिस वजह से वह गलत तरीके से बादाम का सेवन करते हैं. गलत तरीके से बादाम का सेवन करने से सेहत को नुकसान हो सकता है. वहीं बादाम के साथ कुछ फूड्स को नहीं खाना चाहिए. इन फूड्स को बादाम के साथ खाने से सेहत से जुड़ी समस्या हो सकती है. आइए जानते हैं बादाम के साथ किन फूड्स को नहीं खाना चाहिए. 

ऑयली फूड्स के साथ ना खाएं बादाम 
बादाम को ऑयली फूड्स के साथ नहीं खाना चाहिए. जैसे नमकीन, डीप फ्राईड फूड्स और चिप्स आती है. इन फूड्स के साथ बादाम खाने से आपको फायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा. वहीं शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. 

चाय-कॉफी के साथ 
अक्सर लोग रोस्टेड बादाम को चाय या फिर कॉफी के साथ खाना पसंद करते हैं. बादाम में हेल्दी फैट्स और मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि दिमाग को शांत करता है. चाय-कॉफी के साथ बादाम का सेवन करने से नर्वस सिस्टम स्टिमिलेट होता है जिससे कई तरह की समस्या हो सकती है. जैसे एंजायटी, इररेगुलर हार्टबीट आदि. 

खट्टे फल 
खट्टे फल जैसे संतरा, अंगूर आदि इनके साथ भी बादाम का सेवन नहीं करना चाहिए. खट्टे फल और बादाम का एक साथ सेवन करने से पेट दर्द और अपच की समस्या हो सकती है. खट्टे फल के खाने के कम से कम 1 घंटा बाद बादाम का सेवन करना चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: थोड़ी-थोड़ी पी रहे हैं, तो हो न जाएं बेफिक्र, कम शराब भी दिमाग को ऐसे कर रही खोखला 

 

