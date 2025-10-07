Advertisement
कफ सिरप में मिलने वाला DEG केमिकल क्यों है इतना जानलेवा? जिसके कारण हुई 11 बच्चों की मौत

Cough Syrup Death in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में जिस कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है, उसमें परमिसिबल लिमिट से ज्यादा डीईजी केमिकल मिला हुआ था. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:01 AM IST
कफ सिरप में मिलने वाला DEG केमिकल क्यों है इतना जानलेवा? जिसके कारण हुई 11 बच्चों की मौत

Why DEG Chemical Is Toxic In Nature: मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 11 बच्चों की जान चली गई है. जांच में पता चला है कि सिरप में परमिसिबल लिमिट से ज्यादा डीईजी (DEG) यानी डायथिलीन ग्लाइकॉल (Diethylene Glycol) कमेकिल मिला है. क्या आप जानते हैं कि कफ सिरप में ये रसायन क्यों मिला होता है, और ये कब जानलेवा साबित हो सकता है.

DEG क्या है?
डायथिलीन ग्लाइकॉल एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है. ये आमतौर पर पैंट, फ्रीजिंग ब्रेक फ्लूइड, पेंट, इंत और दूसरी केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है. ये कभी दवाओं में सीधे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. अगर दवा के किसी एक्सीपीएंट (Excipient) में DEG मिल जाए, जैसे ग्लिसरोल या दूसरे फ्लूइड सॉल्यूशन, तो ये जहरीला हो सकता है.

दवाओं में कैसे आ जाता है DEG?

1. मिलावट
कई मामलों में दवा बनाने वाली कंपनियां सस्ते कच्चे माल खरीदते हैं जो “इंडस्ट्रियल ग्रेड” के होते हैं. इस तरह की चीजों में DEG या दूसरी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं. अगर दवा की जांच अच्छी तरह न हो, तो ये इम्प्योरिटीज दवाओं में पहुंच सकती है. 

2. रेगुलेशन और इंस्पेक्शन की कमी
जब दवा बनाने वाली कंपनी और ड्रग रेगुलेटर (Drug regulators) सही क्वालिटी कंट्रोल (Quality Control) नहीं करते, तो दवा में DEG की मौजूदगी रह सकती है. 

3. गलत लेबलिंग या धोखाधड़ी
कभी-कभी इंग्रेडिएंट्स को “फार्मास्युटिकल ग्रेड” कह कर बेचा जाता है, जबकि वो असल में लो ग्रेड की होती है. इससे DEG जैसे खतरनाक केमिकल के दवाओं में जाने का खतरा बढ़ जाता है. 
 

यह भी पढ़ें- हल्की खांसी में ही बच्चों को पिला देते हैं कफ सिरप, इन कुदरती चीजों से भी मिलेगी राहत, साइड इफेक्ट्स का डर जीरो
 

DEG क्यों है खतरनाक?

1. किडनी को नुकसान
DEG के शरीर में पहुंचने पर गुर्दों तेजी से अफेक्ट हो सकते हैं. ये किडनी के फंक्शन में रुकावट पैदा कर सकता है, जिससे यूरिन बनना रुक सकता है यानी अनेरिया (Anuria) की कंडीशन पैदा  हो सकती है. 

2. नर्व्स और लिवर पर असर
ये सिस्टमिक टॉक्सिसिटी (Systemic toxicity) पैदा कर सकता है जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है. 

डीईजी टॉक्सिसिटी के लक्षण
अगर कोई इंसान ऐसी मिलावटी दवा या सिरप का सेवन कर ले, तो शुरुआत में मरीजों को उल्टी, पेट दर्द, कम पेशाब, पल्स रेट में बदलाव, लो एनर्जी जैसे लक्षण हो सकते हैं. अगर वक्त रहते इलाज न हो, तो हालात जानलेवा हो सकते हैं. 

मध्य प्रदेश में क्यों गई बच्चों की जान

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्डरिफ (Coldrif) नामक कफ सिरप का एक बैच संदिग्ध पाया गया जिसमें DEG की मात्रा तकरीबन 48 % पाई गई, जबकि परमिसिबल लिमिट महज 0.1 % है.  इस सिरप के सेवन के बाद कम उम्र के कई बच्चों में किडनी फेलियर शुरू हो गया और 11 बच्चों की मौत हुई. डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया और निर्माता कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.  इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय और कई राज्य सरकारों ने इस बैच की बिक्री पर रोक लगा दी है और लैब से टेस्ट करवाया जा रहा है. 

इन बातों का रखें ख्याल

1. DEG एक जानलेवा इंडस्ट्रियल कमेकिल है, जो अगर दवाओं में मिल जाए, और खासकर बच्चों को दी जाए, तो इससे काफी ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है.

2. हमें ये एनश्योर करना चाहिए कि दवाएं सिर्फ फार्मास्युटिकल ग्रेड वाले कच्चे माल से बनाई जाती हों और इसमें स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल हो.

3. माता-पिताओं को सावधान रहना चाहिए और सिर्फ भरोसेमंद डॉक्टर की सलाह और अच्छे ब्रांड की दवाएं ही इस्तेमाल करनी चाहिए.

4. सरकार और दवा रेगुलेटर एजेंसियों को कड़ाई से जांच, मिसयूज रोकने और जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

