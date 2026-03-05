Advertisement
क्या स्टेज 3 कोलन कैंसर हो सकता है ठीक? जानें डॉक्टर की राय

कैंसर एक जानलेवा बीमारी है. आज भी कैंसर शब्द सुनते ही लोगों के जेहन में एक डर बैठ जाता है.  क्या हम कैंसर को हरा सकते हैं? क्या स्टेज 3 कोलन कैंसर ठीक हो सकता है? आज के समय में स्टेज 3 के कोलन कैंसर का भी इलाज संभव है. आइए डॉक्टर से जानते हैं इस बीमारी में जीने की संभावना कितनी होती है.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Mar 05, 2026, 05:44 PM IST
कोलन कैंसर जिसे हिंदी में बड़ी आंत का कैंसर कहते हैं. कोलन कैंसर के 4 स्टेज होते हैं. पहले और दूसरे स्टेज में कैंसर को ठीक किया जा सकता है. लेकिन तीसरे और चौथे स्टेज में कोलन कैंसर के इलाज में काफी दिक्कत आ सकती है. शारदा हॉस्पिटल के सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल ठकवानी से जानते हैं क्या तीसरे स्टेज पर कोलन कैंसर ठीक हो सकता है. 

क्या 3 स्टेज पर कोलन कैंसर ठीक हो सकता है?
अधिकतर लोगों को कैंसर के बारे में स्टेज थर्ड पर पता चलता है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या इस स्टेज में कैंसर ठीक हो सकता है? डॉक्टर अनिल ठकवानी के अनुसार थर्ड स्टेज कैंसर का मतलब ये नहीं है कि इसका इलाज नहीं हो सकता है. आज मेडिकल साइंस में कई इलाज मौजूद हैं. जो कि थर्ड स्टेज कैंसर को ठीक कर सकते हैं. नई तकनीक और इलाज की मदद से थर्ड स्टेज कैंसर के सेल्स को खत्म कर मरीज की कई सालों तक जीवित रहने की उम्मीद बढ़ सकती है. 

किस तकनीक से हो सकता है इलाज 
डॉक्टर अनिल ठकवानी ने बताया है कि थर्ड स्टेज कोलन कैंसर के मरीज को टारगेटेड और इम्यूनोथेरेपी दी जाती है. इन दोनों थेरेपी से इलाज किया जा सकता है. 

क्या होती है टारगेटेड थेरेपी?
टारगेटेड थेरेपी में कोलन कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोका जाता है. इस थेरेपी में दवाई की मदद से कैंसर सेल्स को सिग्नल देने से रोकती है, जिससे कैंसर के सेल्स धीरे-धीरे कम होने लगते हैं. 

इम्यूनोथेरेपी?
थर्ड स्टेज कोलन कैंसर में इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है. इस स्टेज में कैंसर के सेल्स काफी ताकतवर होते हैं. ऐसे में इम्यूनोथेरेपी से शरीर के इम्यून सिस्टम को ताकत दी जाती है जिससे इम्यून सिस्टम कैंसर की कोशिकाओं पर हमला कर उसे खत्म करता है. 

थर्ड स्टेज पर इलाज कितना संभव है? 
डॉक्टर के अनुसार इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में कैंसर सेल्स कहां-कहां तक फैले हैं. इसके अलावा डॉक्टर्स देखते हैं कि शरीर थेरेपी का कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है. अगर शरीर दवाई और थेरेपी को सही से अपना रहा होता है इलाज भी सही दिशा में आगे बढ़ता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

