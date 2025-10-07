ब्रेस्ट कैंसर के इन मिथकों पर लोग करते हैं यकीन, जानें इसकी सच्चाई!

Common Breast Cancer Myths: इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं को होने वाला सबसे आम कैंसर है. आज के समय में किसी भी बीमारी को लेकर अधिकतर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. कैंसर जैसे गंभीर मामले में भी कुछ लोग डॉक्टर की सलाह लेने की बजाए इंटरनेट पर जानकारी लेते हैं. इंटरनेट पर कुछ मौजूद मिथक पर लोग यकीन कर लेते हैं. मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वैशाली, दिल्ली-एनसीआर के कंसल्टेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, डॉ. अंशुल गुप्ता से जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के मिथक के बारे में.

मिथक: शुरुआती ब्रेस्ट कैंसर पहली दवा के बाद हमेशा के लिए ठीक हो जाता है

सच्चाई: डॉक्टर के अनुसार शुरुआती स्टेज पर कैंसर का पता चलने से इंसान के ठीक होने और जीवित रहने की संभावना काफी बढ़ जाती है. लेकिन इलाज पूरी तरह से खत्म नहीं होता है. ऐसे में मरीज को सतर्क रहना चाहिए. डॉक्टर से फॉलो-अप रोजाना लेना चाहिए.

मिथक: लंबे समय तक चलने वाले इलाज से जीवन की गुणवत्ता होती है खराब

सच्चाई: आज के समय में ब्रेस्ट कैंसर के लिए हार्मोन और टारगेटेड थेरेपी से इलाज किया जा रहा है. जो कि कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट कर स्वस्थ ऊतक को बचाती है. वहीं जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करती है. ऐसे में लंबे समय तक इलाज चलने से जीवन की गुणवत्ता नहीं बिगड़ती है बल्किन यह महिलाओं को लंबे समय तक जीवन दे सकती है.

मिथक: ठीक महसूस होने पर नियमित फॉलो-अप की जरुरत नहीं

सच्चाई: कैंसर के इलाज के बाद रोजाना फॉलो अप बेहद जरूरी है, क्योंकि दोबारा कैंसर होने का जोखिम बना रहता है. ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बाद रिकवरी काफी बेहतर हो जाती है. ऐसे में रोजाना फॉलो अप जैसे इमेजिंग, लैब टेस्ट और शारीरिक जांच करानी चाहिए. शरीर में किसी भी तरह का बदलाव होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए. जैसे नई गांठ का नजर आना, लगातार थकान और दर्द होना.

