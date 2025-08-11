ये कॉमन कुकिंग मिस्टेक आपके दिल के साथ कर रहे खिलवाड़, खून में तेजी से बढ़ने लगेगा गंदा फैट कोलेस्ट्रॉल, डॉ. ने दी चेतावनी

हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ही कॉमन है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बारे में तब तक पता नहीं लग पाता है, जब तक इसके लक्षण गंभीर नहीं हो जाते हैं. कोलेस्ट्रॉल खून में मौजूद एक तरह का फैट है, जिसकी मात्रा अधिक होने पर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ने लगता है. ऐसे में हार्ट को खून पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, यदि लंबे समय तक यह कंडीशन बनी रहे तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है.

लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या क्यों होती है? एचटी लाइफस्टाइल से खास बातचीत में मैरिको लिमिटेड की चीफ आर एंड डी ऑफिसर डॉ. शिल्पा वोरा ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जरूरी है. लेकिन एलडीएल धमनियों में प्लाक जमा कर दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है. इसका लेवल खानपान के तौर तरीकों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है.

कुकिंग ऑयल का सही चुनाव करें

डॉ. वोरा ने बताया कि सही कुकिंग ऑयल का चुनाव कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाता है. ऐसे तेल जिनमें मोनोअनसैचुरेटेड (MUFA) और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स (PUFA) का सही संतुलन हो, वे एलडीएल को कम करने और एचडीएल को बढ़ाने में मदद करते हैं.

देर रात खाने से बचें

कई लोग मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या केवल 40 साल के बाद होती है, लेकिन यह सच नहीं है. आज की स्क्रीन-हैवी दिनचर्या, समय पर भोजन न करना और देर रात स्नैकिंग जैसी आदतें 20 की उम्र में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती हैं.

सैचुरेटेड फैट से बढ़ता है गंदा कोलेस्ट्रॉल

डॉ. वोरा के अनुसार, ज्यादा सैचुरेटेड फैट वाले तेल एलडीएल को बढ़ाते हैं और ट्रांस फैट एचडीएल को घटा सकते हैं. ऐसे में ब्लेंडेड ऑयल्स का चुनाव करें जिनमें विटामिन A और D जैसे पोषक तत्व हों, दिल की सेहत के लिए बेहतर विकल्प हैं.

दिल के लिए ऑयली जरूरी

डॉ. वोरा का कहना है कि तेल में मौजूद वसा का प्रकार ज्यादा मायने रखता है. शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड्स जरूरी हैं, जिन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता. इसलिए सही तेल का चयन और संतुलित मात्रा में वसा का सेवन दिल के लिए फायदेमंद है.

दिल की सेहत के लिए आसान आदतें

सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करें, जिसमें MUFA और PUFA का संतुलन हो. मौसमी फल-सब्जियां खाएं. नमक और चीनी का सेवन सीमित रखें. नियमित व्यायाम करें. साल में कम से कम एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.