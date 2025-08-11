ये कॉमन कुकिंग मिस्टेक आपके दिल के साथ कर रहे खिलवाड़, खून में तेजी से बढ़ने लगेगा गंदा फैट कोलेस्ट्रॉल, डॉ. ने दी चेतावनी
Advertisement
trendingNow12876706
Hindi NewsHealth

ये कॉमन कुकिंग मिस्टेक आपके दिल के साथ कर रहे खिलवाड़, खून में तेजी से बढ़ने लगेगा गंदा फैट कोलेस्ट्रॉल, डॉ. ने दी चेतावनी

 

इसमें कोई दोराय नहीं कि ज्यादा तेल मसाला खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. लेकिन इसे पूरी तरह से बंद करने के बजाय हार्ट को हेल्दी रखने के लिए सही विकल्पों का चयन जरूरी है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 11, 2025, 11:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये कॉमन कुकिंग मिस्टेक आपके दिल के साथ कर रहे खिलवाड़, खून में तेजी से बढ़ने लगेगा गंदा फैट कोलेस्ट्रॉल, डॉ. ने दी चेतावनी

हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत ही कॉमन है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बारे में तब तक पता नहीं लग पाता है, जब तक इसके लक्षण गंभीर नहीं हो जाते हैं. कोलेस्ट्रॉल खून में मौजूद एक तरह का फैट है, जिसकी मात्रा अधिक होने पर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ने लगता है. ऐसे में हार्ट को खून पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, यदि लंबे समय तक यह कंडीशन बनी रहे तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है. 

लेकिन हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या क्यों होती है? एचटी लाइफस्टाइल से खास बातचीत में मैरिको लिमिटेड की चीफ आर एंड डी ऑफिसर डॉ. शिल्पा वोरा ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जरूरी है. लेकिन एलडीएल धमनियों में प्लाक जमा कर दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाता है. इसका लेवल खानपान के तौर तरीकों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है. 

इसे भी पढ़ें- कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया- स्टैटिन से ज्यादा फायदेमंद, पीली गंदगी LDL कोलेस्ट्रॉल साफ करने के लिए करें ये 4 काम

 

कुकिंग ऑयल का सही चुनाव करें

डॉ. वोरा ने बताया कि सही कुकिंग ऑयल का चुनाव कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में अहम भूमिका निभाता है. ऐसे तेल जिनमें मोनोअनसैचुरेटेड (MUFA) और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स (PUFA) का सही संतुलन हो, वे एलडीएल को कम करने और एचडीएल को बढ़ाने में मदद करते हैं. 

देर रात खाने से बचें

कई लोग मानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की समस्या केवल 40 साल के बाद होती है, लेकिन यह सच नहीं है. आज की स्क्रीन-हैवी दिनचर्या, समय पर भोजन न करना और देर रात स्नैकिंग जैसी आदतें 20 की उम्र में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती हैं. 

सैचुरेटेड फैट से बढ़ता है गंदा कोलेस्ट्रॉल

डॉ. वोरा के अनुसार, ज्यादा सैचुरेटेड फैट वाले तेल एलडीएल को बढ़ाते हैं और ट्रांस फैट एचडीएल को घटा सकते हैं. ऐसे में ब्लेंडेड ऑयल्स का चुनाव करें जिनमें विटामिन A और D जैसे पोषक तत्व हों, दिल की सेहत के लिए बेहतर विकल्प हैं.

दिल के लिए ऑयली जरूरी 

डॉ. वोरा का कहना है कि तेल में मौजूद वसा का प्रकार ज्यादा मायने रखता है. शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड्स जरूरी हैं, जिन्हें शरीर खुद नहीं बना सकता. इसलिए सही तेल का चयन और संतुलित मात्रा में वसा का सेवन दिल के लिए फायदेमंद है.

दिल की सेहत के लिए आसान आदतें

सही कुकिंग ऑयल का चुनाव करें, जिसमें MUFA और PUFA का संतुलन हो. मौसमी फल-सब्जियां खाएं. नमक और चीनी का सेवन सीमित रखें. नियमित व्यायाम करें. साल में कम से कम एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं.

इसे भी पढ़ें- सुबह की इन 6 आदतों से बॉडी में जमा गंदा कोलेस्ट्रॉल होने लगता है कम, इन लक्षणों को न करें अनदेखा

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

About the Author
author img
शारदा सिंह

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

What increases LDL cholesterol

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनावों में कई उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, बस ये शख्स निकला सुपर लकी
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
DNA
राहुल-प्रियंका-अखिलेश, सड़क पर विपक्ष का क्लेश! दिल्ली प्रोटेस्ट का मैन ऑफ द मैच कौन
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
DNA
प्लेन के पर्दे तो बदल गए, हालात कब बदलेंगे! पीड़ितों को क्यों याद आ रहे रतन टाटा?
जातिवाद और कर्मकांडों से दूर होने के बावजूद भारत से लुप्त क्यों हो गया बौद्ध धर्म?
Buddhism
जातिवाद और कर्मकांडों से दूर होने के बावजूद भारत से लुप्त क्यों हो गया बौद्ध धर्म?
पाकिस्तान का हुक्का-पानी रोकने के बाद अब बांग्लादेश पर चला भारत का चाबुक
bangladesh
पाकिस्तान का हुक्का-पानी रोकने के बाद अब बांग्लादेश पर चला भारत का चाबुक
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
Akhilesh Yadav
Explainer:अखिलेश की 'पॉलिटिकल जंप' किसके लिए? जानिए राहुल गांधी को फायदा या नुकसान
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
Bhagwant Mann
मान सरकार ने किसानों की बात मानी, लैंड पूलिंग पॉलिसी वापस
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
Independence Day
5 साल पहले ही आजाद हो गया था देश का ये जिला! इस नेता से थर्रा गई थी ब्रिटिश हुकूमत
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
KN Rajanna
'इस्तीफा नहीं, बर्खास्त करो', राहुल की सिद्धारमैया को मॉर्निंग कॉल और चली गई कुर्सी
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
Supreme Court
'क्या कोई रेबीज के चलते जान गंवाने वाले बच्चों की ज़िंदगी वापस ला सकता है'...SC
;