Advertisement
trendingNow12936821
Hindi NewsHealth

कंक्रीट के जंगल में रहने के बजाय, ग्रीन एरिया में जाना मेंटल हेल्थ के लिए क्यों है फायदेमंद?

हरा रंग हमारे माइंड को रिफ्रेश कर सकता है, लेकिन मौजूदा दौर में हम अपने आसपास कंक्रीट के बने ढेरों मकान देखते हैं, ऐसे में मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के ग्रीन एरिया की तलाश करना बेहद जरूरी है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 26, 2025, 06:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कंक्रीट के जंगल में रहने के बजाय, ग्रीन एरिया में जाना मेंटल हेल्थ के लिए क्यों है फायदेमंद?

Effect Of Green Spaces on Mental Health: आजकल शहरों में रहना हमारी जरूरत बन चुकी है, कुछ लोगों के लिए सिविक लाइफ लग्जरी से कम नहीं होता, क्योंकि गांव बिजली-पानी और सड़क जैसी मूलभूल सुविधाओं का आभाव हो सकता है. आप सिटी के कंक्रीट जंगल में जरूर रहते हों, लेकिन कभी-कभी ब्रेक लेकर हरे भले इलाकों में जरूर जाना चाहिए. 

किंग्स कॉलेज लंदन की एक रिसर्च के मुताबिक ग्रीन स्पेस से घिरे होने से एंग्जायटी कम हो जाती है और इम्यून सिस्टम में सुधार होता है. साथ ही अगर आप नियमित रूप से नेचर और हरियाली से जुड़े रहते हैं तो इससे मेंटल हेल्थ बेहतर बनाया जा सकता है. रोजाना 10 से 30 मिनट तक प्रकृति में शांत समय बिताने से स्ट्रेस हार्मोन, कोर्टिसोल के लेवल को कम किया जा सकता है. 

ग्रीन स्पेस की तलाश कहां करें?

Add Zee News as a Preferred Source

जब आपको ये मालूम चल चुका है कि हरे भरे इलाकों में वक्त बिताने से मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो ऐसे में आप हरियाली पाने के लिए आप कुछ खास जगहों पर जा सकते हैं. आइए जानते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या-क्या हैं.

1. पार्क में जाएं

किसी भी शहर को हरा-भरा रखने के लिए वहां पार्क तैयार किए जाते हैं, इन्हें सिटी का फेफड़ा भी कहा जाता है. अगर आप हरियाली पाने के लिए महानगरों से दूर नहीं जा सकते, तो पार्क और गार्डेन में कुछ सुकून के पल गुजार सकते हैं.

2. वीकेंड ट्रिप

विकेंड में जब आपकी 2 दिनों की छुट्टी होती है तो आप शॉर्ट टिप पर नेचर से खुद को कनेक्ट करने ग्रीन एरिया में जा सकते हैं. ऐसे में आपको शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से राहत मिलेगी जो मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है.

3. हरी घास पर चलें

 जमीन से रिकेनक्ट करने के लिए आप सुबह के वक्त नंगे पैर हरी घास पर टहल सकते हैं. ऐसा करने से मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद है. इससे मसल टेंशन और स्ट्रेस को कम किया जा सकता है.

4. जंगल में जाएं

जंगल में जाकर कैंपिंग करना नेचर से कनेक्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है. इससे आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी और पॉजिटिव फीलींग को बूस्ट मिलता है. कई टैवल ऑपरेटर इस तरह की ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाते हैं.

5. घर को ग्रीन बनाएं

अगर आपके घर के आगे कुछ ओपन स्पेस है तो इसमें गार्डेनिंग किया जा सकता है आप यहां पौधे लगाकर घर के माहौल को रिफ्रेशिंग बना सकते हैं. अगर गार्डेन के लिए जगह न हो तो गमले खरीदकर प्लांट लगा लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

mental health

Trending news

'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
;