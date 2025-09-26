कंक्रीट के जंगल में रहने के बजाय, ग्रीन एरिया में जाना मेंटल हेल्थ के लिए क्यों है फायदेमंद?

Effect Of Green Spaces on Mental Health: आजकल शहरों में रहना हमारी जरूरत बन चुकी है, कुछ लोगों के लिए सिविक लाइफ लग्जरी से कम नहीं होता, क्योंकि गांव बिजली-पानी और सड़क जैसी मूलभूल सुविधाओं का आभाव हो सकता है. आप सिटी के कंक्रीट जंगल में जरूर रहते हों, लेकिन कभी-कभी ब्रेक लेकर हरे भले इलाकों में जरूर जाना चाहिए.

किंग्स कॉलेज लंदन की एक रिसर्च के मुताबिक ग्रीन स्पेस से घिरे होने से एंग्जायटी कम हो जाती है और इम्यून सिस्टम में सुधार होता है. साथ ही अगर आप नियमित रूप से नेचर और हरियाली से जुड़े रहते हैं तो इससे मेंटल हेल्थ बेहतर बनाया जा सकता है. रोजाना 10 से 30 मिनट तक प्रकृति में शांत समय बिताने से स्ट्रेस हार्मोन, कोर्टिसोल के लेवल को कम किया जा सकता है.

ग्रीन स्पेस की तलाश कहां करें?

जब आपको ये मालूम चल चुका है कि हरे भरे इलाकों में वक्त बिताने से मेंटल हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो ऐसे में आप हरियाली पाने के लिए आप कुछ खास जगहों पर जा सकते हैं. आइए जानते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या-क्या हैं.

1. पार्क में जाएं

किसी भी शहर को हरा-भरा रखने के लिए वहां पार्क तैयार किए जाते हैं, इन्हें सिटी का फेफड़ा भी कहा जाता है. अगर आप हरियाली पाने के लिए महानगरों से दूर नहीं जा सकते, तो पार्क और गार्डेन में कुछ सुकून के पल गुजार सकते हैं.

2. वीकेंड ट्रिप

विकेंड में जब आपकी 2 दिनों की छुट्टी होती है तो आप शॉर्ट टिप पर नेचर से खुद को कनेक्ट करने ग्रीन एरिया में जा सकते हैं. ऐसे में आपको शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से राहत मिलेगी जो मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है.

3. हरी घास पर चलें

जमीन से रिकेनक्ट करने के लिए आप सुबह के वक्त नंगे पैर हरी घास पर टहल सकते हैं. ऐसा करने से मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए फायदेमंद है. इससे मसल टेंशन और स्ट्रेस को कम किया जा सकता है.

4. जंगल में जाएं

जंगल में जाकर कैंपिंग करना नेचर से कनेक्ट करने का एक बेहतरीन तरीका है. इससे आपका कंसंट्रेशन, मेमोरी और पॉजिटिव फीलींग को बूस्ट मिलता है. कई टैवल ऑपरेटर इस तरह की ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाते हैं.

5. घर को ग्रीन बनाएं

अगर आपके घर के आगे कुछ ओपन स्पेस है तो इसमें गार्डेनिंग किया जा सकता है आप यहां पौधे लगाकर घर के माहौल को रिफ्रेशिंग बना सकते हैं. अगर गार्डेन के लिए जगह न हो तो गमले खरीदकर प्लांट लगा लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.