बिना दवा इन 3 चीजों से कंट्रोल करें हाई बीपी, हफ्तेभर में दिखने लगेगा पॉजिटिव इफेक्ट
बिना दवा इन 3 चीजों से कंट्रोल करें हाई बीपी, हफ्तेभर में दिखने लगेगा पॉजिटिव इफेक्ट

 

हाई ब्लड प्रेशर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल से जुड़ी स्थिति है जिसे थोड़े-से बदलाव से सुधारा जा सकता है. अगर आप प्रोसेस्ड फूड कम करें, ज्यादा फल-सब्जियां खाएं और नमक का सेवन सीमित करें, तो यह बीमारी कंट्रोल में रह सकती है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:00 AM IST
बिना दवा इन 3 चीजों से कंट्रोल करें हाई बीपी, हफ्तेभर में दिखने लगेगा पॉजिटिव इफेक्ट

आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर एक आम समस्या बन चुकी है. कई लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते, जबकि यह शरीर के सबसे अहम अंगों दिल, दिमाग और किडनी पर सीधा असर डाल सकता है. 2022 में अमेरिका में हाई ब्लड प्रेशर के कारण 6.8 लाख से अधिक मौतें हुईं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया भर में करीब 1.28 बिलियन लोग इससे प्रभावित हैं. खास बात यह है कि अब यह बीमारी युवा उम्र के लोगों में भी तेजी से फैल रही है, जिसका कारण लंबे समय तक बैठे रहने की आदत, खराब खानपान और लगातार तनाव है. अमेरिकी डाइटिशियन कोर्टनी कासिस ने बताया कि केवल तीन बदलावों से कुछ ही हफ्तों में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें- डॉक्टर ने बताया हाई BP कंट्रोल करने वाले 5 सिंपल फूड्स, दिल की सेहत भी रहेगी दुरुस्त

प्रोसेस्ड फूड और शुगर कम करें

डाइटिशियन कासिस के अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण है प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा चीनी का सेवन. जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, रेडीमेड खाना, सफेद ब्रेड, बिस्कुट, केक आदि. यह चीजें शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस और सूजन बढ़ाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है.

साबुत अनाज और प्राकृतिक चीजें खाएं

ज्यादा से ज्यादा नेचुरल और होल फूड्स का सेवन करें. जैसे- हरी सब्जियां, लो-ग्लाइसेमिक फल (जैसे सेब, बेरीज), मेवे, बीज, दालें और साबुत अनाज. इनमें मौजूद पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करते हैं. एनएचएस के अनुसार, हर दिन कम से कम 5 भाग फल और सब्जियां अपने भोजन में शामिल करने चाहिए. इसके अलावा, प्रोटीन और मछली (जैसे सालमन, मैकेरल) भी डाइट में जरूरी है.

टेबल साल्ट का कम सेवन करें

टेबल साल्ट की जगह सीमित मात्रा में सी सॉल्ट का इस्तेमाल करें. हालांकि इसमें कुछ उपयोगी मिनरल्स होते हैं, फिर भी अधिक सेवन से सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ सकता है. एनएचएस सलाह देता है कि कोई भी वयस्क रोजाना 6 ग्राम से ज्यादा नमक न ले (यानी एक छोटी चम्मच से भी कम). ज्यादा नमक सीधे दिल के दौरे और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है.

इसे भी पढ़ें- बंद हो जाएगी सालों से चल रही ब्लड प्रेशर की दवा, एक बार उबालकर पीना शुरू करें इस पेड़ की छाल

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

