देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, कोविड से 2 लोगों की मौत, तुरंत शुरू कर दें ये सावधानियां

देश के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी की खबरों ने एक बार फिर उन विनाशकारी लहरों की यादें ताजा कर दी हैं, जिनका सामना भारत ने कुछ साल पहले किया था. आंध्र प्रदेश में कोविड-19 से जुड़ी कुछ मौतों और कुछ शहरों में संक्रमण के बढ़ते मामलों की खबरों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि, मौजूदा स्थिति महामारी के चरम दौर के मुकाबले काफी अलग है और फिलहाल पहले जैसी गंभीर स्थिति नहीं है.
कोविड 19 के नए मामलों के देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है. आंध्र प्रदेश में कोविड 19 से दो लोगों की मौत हो गई है. छिटपुट मामलों पर लगातार नजर बनी हुई है.
आंध्र प्रदेश में कोविड 19 से जुड़ी 2 मौत के बाद एक बार फिर से कोविड चर्चा में है. रिपोर्ट के अनुसार कोविड से जिन 2 लोगों की मौत हुई है, वह पहले से डायबिटीज और किडनी की समस्या से परेशान थे. वहीं पोस्टमार्टम में कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया. मृतक के नमूनों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजा गया है. यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की जा रही है. ताकि पता चल सके कि संक्रमण किस वेरिएंट से हुआ है.
भारत में खासकर आंध्र प्रदेश में कोविड के छिटपुट मामले सामने देखने को मिले है. एक्सपर्ट के अनुसार यह आउटब्रेक नहीं है. तो ऐसे में चिंता की बात नहीं है. रिपोर्ट्स के अनुसार मरीजों में सांस संबंधी समस्या होने के पीछे ओमिक्रॉन का अधिक संक्रामक सब वेरिएंट हो सकता है. लेकिन अभी तक इसकी किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है.
कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलने वाला वायरस है. लेकिन पिछले कुछ सालो में लोगों की इम्यूनिटी मजबूत हुई है जिस वजह से पहले की तुलना में कोरोना के मामले ज्यादा गंभीर देखने को नहीं मिल रहे हैं.
हेल्थ विभाग के अनुसार बुजुर्गों, गर्भवती महिलाएं, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हैं उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है.
मास्क का इस्तेमाल करें.
हाथ को बार-बार साफ करें.
बुखार, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में दिक्कत होने पर डॉक्टर के पास जाएं.
कोविड के नए मामले उन लोगों के लिए ज्यादातर खतरनाक हो सकता है जिन्हें पहले से डायबिटीज या किडनी से जुड़ी समस्या है.