देश के इन राज्यों में कफ सिरप का आतंक, पीने से बच्चों की गई जान; दवा से खुद डॉक्टर हुए बेहोश!

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौत हुई है. मध्य प्रदेश और राजस्तान में कुल 11 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है. राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं. दरअसल कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई है. इस हादसे के बाद ड्रग कंट्रोलर ने सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, वहीं सिरप को जांच के लिए लैब में भेजा गया है. सिरप को पीने के बाद कई चगह पर बच्चे बीमार हो गए हैं. ऐसे में सिरप की क्वालिटी पर संदेह हो गया है.

मध्य प्रदेश में हुई 6 से अधिक मौत

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत की संख्या बढ़कर 9 पहुंच गई है. इससे पहले 6 बच्चों की मौत हो चुकी थी. शुरुआत में बच्चों को हल्का बुखार, सर्दी की समस्या है लेकिन बाद में अधिकतर बच्चों में किडनी से जुड़ी समस्या देखने को मिली. जांच में पता चला है कि सभी बच्चों ने दो तरह से सिरप का सेवन किया था. इस मामले के आने के बाद सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.

राजस्थान में हुई 2 बच्चों की मौत

राजस्थान के सीकर जिले में 1 बच्चे और भरतपुर जिले में 2 साल बच्चे की मौत हुई है. कहा जाता है कि दोनों बच्चों की मौत जेनेरिककप सिरप पीने के बाद हुई है. राज्य सरकार ने कंपनी केसन फार्मा से आने वाली सभी कफ सिरप को रोक दिया है. सभी कफ सिरप के नमूनों को एकत्र करके जांच लिए भेज दिया गया है.

कफ सिरप पीने से डॉक्टर हुए बेहोश

राजस्थान के सीकर जिले में बच्चे को सामल को खासी की दवाई पिलाई. रात को लगभग बच्चे को 11 बजे सिरप पिलाया गया. इसके बाद बच्चा देर रात 3 बजे उठा और खांसने लगा. मां ने बेटे को पानी दिया जिसके बाद बच्चा सो गया. लेकिन सुबह बच्चा उठा नहीं. परिवार बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गए जहां बच्चे को मृत घोषित किया. खबरों के अनुसार राजस्थान में एक डॉक्टर सिरप पीने के बाद बेहोश हो गए. दरअसल स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ताराचंद योगी ने दवा को सुरक्षित बताते हुए खुद पी ली थी. डॉक्टर ने एंबुलेंस ड्राइवर को भी दवाई पिलाई थी. दवा पीने के लगभग 8 घंटे बाद डॉक्टर अपनी कार में बेहोश मिले. वहीं ड्राइवर में लक्षण मिलने के बाद उसे इलाज के लिए भेजा गया.

NCDC में होगी नमूनों की जांच

रोग निगरानी के लिए सरकार की नोडल एजेंसी NCDC ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के अस्पतालों के पानी, कीटविज्ञान संबंधी दवाई और सिरप के नमूने एकत्र किए हैं, जहां पर कफ सिरप से बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई है. इन नमूनों की जांच की जा रही है.

भारत में बने कफ सिरप पहले भी बन चुका है मौत का कारण

साल 2022 में उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत का कारण इंडिया में बनी सिरप को बताया गया था. दरअसल नोएडा में स्थित मेरियन बायोटेक कंपनी में बनी खांसी की दवा पीने से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था.

गाम्बिया में कफ सिरप से हुई थी बच्चों की मौत

अक्तूबर साल 2022 में WHO ने भारत में बन रही 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया था. दरअसल इन कफ सिरप को गाम्बिया में हुई 67 बच्चों की मौत से जोड़ा गया था. बच्चों की मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई थी.

