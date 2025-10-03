Advertisement
trendingNow12946528
Hindi NewsHealth

देश के इन राज्यों में कफ सिरप का आतंक, पीने से बच्चों की गई जान; दवा से खुद डॉक्टर हुए बेहोश!

बच्चों को अक्सर खांसी-जुकाम होने पर कफ सिरप दिया जाता है. क्या आप जानते हैं यह दवाई आपके बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकती है. हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश में जेनेरिक कफ सिरप का पीने से 11 बच्चों की मौत हो गई है.

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Oct 03, 2025, 06:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

देश के इन राज्यों में कफ सिरप का आतंक, पीने से बच्चों की गई जान; दवा से खुद डॉक्टर हुए बेहोश!

मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौत हुई है. मध्य प्रदेश और राजस्तान में कुल 11 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है. राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं. दरअसल कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हुई है.  इस हादसे के बाद ड्रग कंट्रोलर ने सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, वहीं सिरप को जांच के लिए लैब में भेजा गया है. सिरप को पीने के बाद कई चगह पर बच्चे बीमार हो गए हैं. ऐसे में सिरप की क्वालिटी पर संदेह हो गया है. 

मध्य प्रदेश में हुई  6 से अधिक मौत 
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत की संख्या बढ़कर 9 पहुंच गई है. इससे पहले 6 बच्चों की मौत हो चुकी थी. शुरुआत में बच्चों को हल्का बुखार, सर्दी की समस्या है लेकिन बाद में अधिकतर बच्चों में किडनी से जुड़ी समस्या देखने को मिली. जांच में पता चला है कि सभी बच्चों ने दो तरह से सिरप का सेवन किया था. इस मामले के आने के बाद सिरप के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. 

इसे भी पढ़ें: कहीं आप भी अपने बच्चे को तो नहीं दे रहे ये 2 कफ सिरप, 6 बच्चों की मौत के बाद रोकी गई बिक्री

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान में हुई 2 बच्चों की मौत 
राजस्थान के सीकर जिले में 1 बच्चे और भरतपुर जिले में 2 साल बच्चे की मौत हुई है. कहा जाता है कि दोनों बच्चों की मौत जेनेरिककप सिरप पीने के बाद हुई है. राज्य सरकार ने कंपनी केसन फार्मा से आने वाली सभी कफ सिरप को रोक दिया है. सभी कफ सिरप के नमूनों को एकत्र करके जांच लिए भेज दिया गया है. 

इसे भी पढ़ें: कफ सीरप से मौत मामले में बड़ा अपडेट, सीकर में घर पर रखी सीरप और भरतपुर में एक गलती ने ली थी जान

कफ सिरप पीने से डॉक्टर हुए बेहोश 
राजस्थान के सीकर जिले में बच्चे को सामल को खासी की दवाई पिलाई. रात को लगभग बच्चे को 11 बजे सिरप पिलाया गया. इसके बाद बच्चा देर रात 3 बजे उठा और खांसने लगा. मां ने बेटे को पानी दिया जिसके बाद बच्चा सो गया. लेकिन सुबह बच्चा उठा नहीं. परिवार बच्चे को तुरंत अस्पताल ले गए जहां बच्चे को मृत घोषित किया. खबरों के अनुसार राजस्थान में एक डॉक्टर सिरप पीने के बाद बेहोश हो गए. दरअसल स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ताराचंद योगी ने दवा को सुरक्षित बताते हुए खुद पी ली थी. डॉक्टर ने एंबुलेंस ड्राइवर को भी दवाई पिलाई थी. दवा पीने के लगभग 8 घंटे बाद डॉक्टर अपनी कार में बेहोश मिले. वहीं ड्राइवर में लक्षण मिलने के बाद उसे इलाज के लिए भेजा गया. 

NCDC में होगी नमूनों की जांच 
रोग निगरानी के लिए सरकार की नोडल एजेंसी NCDC ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के अस्पतालों के पानी, कीटविज्ञान संबंधी दवाई और सिरप के नमूने एकत्र किए हैं, जहां पर कफ सिरप से बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हुई है. इन नमूनों की जांच की जा रही है. 

भारत में बने कफ सिरप पहले भी बन चुका है मौत का कारण 
साल 2022 में उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत का कारण इंडिया में बनी सिरप को बताया गया था. दरअसल नोएडा में स्थित मेरियन बायोटेक कंपनी में बनी खांसी की दवा पीने से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था. 

गाम्बिया में कफ सिरप से हुई थी बच्चों की मौत 
अक्तूबर साल 2022 में WHO ने भारत में बन रही 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया था. दरअसल इन कफ सिरप को गाम्बिया में हुई 67 बच्चों की मौत से जोड़ा गया था. बच्चों की मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई थी. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
Zubeen Garg Murder Case
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
iaf video
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Upendra Dwivedi
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारे...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का खुलासा
Op Sindoor
4 से 5 F-16 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान मारे...ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना चीफ का खुलासा
;