बजट से पहले राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को खिलाया दही-चीनी, इस परंपरा में छिपे हैं सेहत से जुड़े 5 फायदे

Dahi Cheeni Khane K Fayde: साल 205 का बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को परंपरा के मुताबिक दही-चीनी खिलाया. बता दें कि ये उनका लगातार 8वां आम बजट है. भारत में दही-चीनी का सेवन शुभ माना जाता है. अक्सर एग्जाम, इंटरव्यू या किसी नए काम की शुरुआत से पहले इसे खिलाया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रैडिशन नहीं, बल्कि इसके पीछे सेहत से जुड़े कई फायदे भी छिपे हैं?

दही-चीनी के फायदे

1. इंस्टेंट एनर्जी देने वाला सुपरफूड

दही और चीनी का कॉम्बिनेश बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है. खासकर जब शरीर थका हुआ महसूस करता है या कमजोरी लगती है, तब ये एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है. इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूती देने के साथ शरीर को एक्टिव बनाए रखते हैं.

2. डाइजेशन को बनाए बेहतर

दही में प्रोबायोटिक्स (गुड बैक्टीरिया) होते हैं, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं. वहीं, चीनी ग्लूकोज का अच्छा सोर्स होती है, जो पेट के एसिड लेवल को संतुलित करने में मदद करती है. इसलिए अगर आपको अपच, एसिडिटी या कब्ज की समस्या है, तो दही-चीनी का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

