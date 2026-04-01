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Hindi NewsHealthरोजाना की ये आदतें धीरे-धीरे आपकी किडनी को कर सकती हैं खोखला, अनजाने में कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी लापरवाही?

रोजाना की ये आदतें धीरे-धीरे आपकी किडनी को कर सकती हैं खोखला, अनजाने में कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये बड़ी लापरवाही?

आज के समय में अधिकतर लोग अपनी छोटी-छोटी खराब आदतों को इग्नोर कर देते हैं. लंबे समय तक इन्ही खराब आदतों की वजह से किडनी से जुड़ी समस्या हो सकती है.डॉक्टर के अनुसार किडनी की बीमारी साइलेंट किलर होती है. क्योंकि किडनी से जुड़ी बीमारी के शुरुआती लक्षण बहुत ज्यादा नॉर्मल होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं. 
 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 01, 2026, 05:30 AM IST
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कौन सी आदतें किडनी को खराब करती हैं
कौन सी आदतें किडनी को खराब करती हैं

आज के समय में अधिकतर लोग छोटी-छोटी खराब आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं. इन्ही आदतों को नजरअंदाज करने से किडनी से जुड़ी समस्या धीरे-धीरे बढ़ने लगती है. शुरूआत में तो लक्षण नजर नहीं आते हैं, लेकिन आगे चलकर यही गलतियां गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं. आकाश हेल्थकेयर नेफ्रोलॉजी डॉ. विक्रम कालरा से जानते हैं रोजाना कि उन गलतियों के बारे में जिससे किडनी पर असर पड़ता है. अगर समय के साथ इन्हें सुधारा नहीं गया तो किडनी से जुड़ी समस्या हो सकती है. 

कम पानी पीना 

कुछ लोग दिनभर में कम पानी पीते हैं. पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीने से शरीर में विषैले पदार्थ जमा होने लगते हैं. कम पानी पानी से किडनी के काम पर असर पड़ता है. जिससे किडनी पर दबाव बढ़ जाता है. किडनी को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना 8 से 9 गिलास पानी पीना चाहिए. 

नमक का ज्यादा सेवन करना 

ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन करना भी किडनी की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. ज्यादा नमक का सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है जो कि किडनी के लिए खतरनाक हो सकता है. लंबे समय तक हाई बीपी रहने से किडनी के फिल्टर करने की क्षमता कमजोर हो जाती है. 

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पेशाब रोककर रखना

अक्सर लोग काम के दौरान बार-बार पेशाब को रोकते हैं. पेशाब को रोकना किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट दोनों के लिए ही बेहद हानिकारक है. अगर आप लंबे समय से पेशाब रोकते हैं तो आपकी ये आदत आपकी किडनी को खराब कर सकती है. 

डॉक्टर के पास कब जाएं 

अगर आपको बार-बार थकान
पैरों में सूजन 
पेशाब में बदलाव 
भूख में कमी 
इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. यह किडनी से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. 

किडनी को स्वस्थ कैसे रखें 

डॉक्टर के अनुसार किडनी को स्वस्थ रखने के लिए नमक और चीनी का सेवन सीमित मात्रा में करें 
रोजाना एक्सरसाइज करें 
बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाई का सेवन ना करें 
समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराएं

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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