World Cancer Day 2026: अंदर ही अंदर कीड़े की तरह शरीर को खाती है जो बीमारी, उसका कैसे होगा THE END; आयुष मंत्रालय ने दिए टिप्स

World Cancer Day 2026: कैंसर एक बेहद गंभीर बीमारी है, जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाता है. ये बॉडी सेल्स के अनियंत्रित रूप से बढ़ने और फैलने के कारण होती है, जिससे ट्यूमर बनते हैं और नॉर्मल सेल्स नष्ट हो जाते हैं. इस मामले में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सही आदतें अपनाकर और कुछ बुरी आदतों को पूरी तरह से छोड़कर इस बीमारी से बचा जा सकता है. वहीं हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है. ये दिन दुनिया भर में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने, इस बीमारी के कारणों को समझने और बचाव के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित है.

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय कैंसर से बचाव के लिए कुछ आसान और प्रभावी सुझाव देता है, जिन्हें रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए तो जोखिम काफी कम हो सकता है. ये छोटी-छोटी आदतें अपनाकर न केवल कैंसर से बचा जा सकता है, बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर कर सकते हैं.

कैंसर के बचाव के लिए क्या है सबसे जरूरी?

मंत्रालय के अनुसार, कैंसर से बचाव के लिए सबसे जरूरी कदम है, सबसे पहले तंबाकू और इसके सभी उत्पादों (सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का आदि) से पूरी तरह दूर रहें. तंबाकू कैंसर के सबसे बड़े कारणों में से एक है, खासकर मुंह, फेफड़े, गले और पेट के कैंसर का. दूसरा, शरीर का वजन संतुलित रखें. मोटापा कई तरह के कैंसर (स्तन, आंत, किडनी, गर्भाशय आदि) का जोखिम बढ़ाता है. इसलिए संतुलित वजन बनाए रखना बहुत जरूरी है.

फिजिकल एक्टिविटी का महत्व

तीसरी जरूरी चीज है, नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां. रोजाना कम से कम 30-45 मिनट पैदल चलना, योग, साइकिलिंग या कोई भी शारीरिक व्यायाम कैंसर के खतरे को कम करता है.

डाइट का रखें खास ध्यान

वहीं, फल, सब्जियां और पौष्टिक आहार का सेवन बढ़ाएं. रंग-बिरंगे फल-सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, नट्स और कम प्रोसेस्ड फूड खाने से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद करते हैं.

नियमित तौर पर स्वास्थ्य जांच

कैंसर के बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें. डॉक्टर की सलाह से समय पर स्क्रीनिंग जैसे मैमोग्राफी, पेप स्मीयर, कोलोनोस्कोपी करवाएं. शुरुआती स्टेज में कैंसर पकड़ में आ सकता है, जिससे इलाज आसान और सफल होता है.

