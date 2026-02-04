Advertisement
trendingNow13097845
Hindi NewsHealthWorld Cancer Day 2026: अंदर ही अंदर कीड़े की तरह शरीर को खाती है जो बीमारी, उसका कैसे होगा THE END; आयुष मंत्रालय ने दिए टिप्स

World Cancer Day 2026: अंदर ही अंदर कीड़े की तरह शरीर को खाती है जो बीमारी, उसका कैसे होगा THE END; आयुष मंत्रालय ने दिए टिप्स

World Cancer Day 2026: हेल्दी आदतों और समय पर जागरूकता के जरिए कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. 4 फरवरी को 'वर्ल्ड कैंसर डे' मनाया जाता है, ये दिन इसी बीमारी के बारे में सही जानकारी और लड़ने के तरीकों को अपनाने की प्रेरणा देता है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 06:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

World Cancer Day 2026: अंदर ही अंदर कीड़े की तरह शरीर को खाती है जो बीमारी, उसका कैसे होगा THE END; आयुष मंत्रालय ने दिए टिप्स

World Cancer Day 2026: कैंसर एक बेहद गंभीर बीमारी है, जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाता है. ये बॉडी सेल्स के अनियंत्रित रूप से बढ़ने और फैलने के कारण होती है, जिससे ट्यूमर बनते हैं और नॉर्मल सेल्स नष्ट हो जाते हैं. इस मामले में एक्सपर्ट्स का मानना है कि सही आदतें अपनाकर और कुछ बुरी आदतों को पूरी तरह से छोड़कर इस बीमारी से बचा जा सकता है. वहीं हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है. ये दिन दुनिया भर में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने, इस बीमारी के कारणों को समझने और बचाव के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समर्पित है. 

 

क्या कहता है आयुष मंत्रालय?
भारत सरकार का आयुष मंत्रालय कैंसर से बचाव के लिए कुछ आसान और प्रभावी सुझाव देता है, जिन्हें रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए तो जोखिम काफी कम हो सकता है. ये छोटी-छोटी आदतें अपनाकर न केवल कैंसर से बचा जा सकता है, बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

कैंसर के बचाव के लिए क्या है सबसे जरूरी?
मंत्रालय के अनुसार, कैंसर से बचाव के लिए सबसे जरूरी कदम है, सबसे पहले तंबाकू और इसके सभी उत्पादों (सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, हुक्का आदि) से पूरी तरह दूर रहें. तंबाकू कैंसर के सबसे बड़े कारणों में से एक है, खासकर मुंह, फेफड़े, गले और पेट के कैंसर का. दूसरा, शरीर का वजन संतुलित रखें. मोटापा कई तरह के कैंसर (स्तन, आंत, किडनी, गर्भाशय आदि) का जोखिम बढ़ाता है. इसलिए संतुलित वजन बनाए रखना बहुत जरूरी है.

 

फिजिकल एक्टिविटी का महत्व
तीसरी जरूरी चीज है, नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां. रोजाना कम से कम 30-45 मिनट पैदल चलना, योग, साइकिलिंग या कोई भी शारीरिक व्यायाम कैंसर के खतरे को कम करता है.

 

डाइट का रखें खास ध्यान
वहीं, फल, सब्जियां और पौष्टिक आहार का सेवन बढ़ाएं. रंग-बिरंगे फल-सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, नट्स और कम प्रोसेस्ड फूड खाने से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं से लड़ने में मदद करते हैं.

 

नियमित तौर पर स्वास्थ्य जांच
कैंसर के बचाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. नियमित स्वास्थ्य जांच कराते रहें. डॉक्टर की सलाह से समय पर स्क्रीनिंग जैसे मैमोग्राफी, पेप स्मीयर, कोलोनोस्कोपी करवाएं. शुरुआती स्टेज में कैंसर पकड़ में आ सकता है, जिससे इलाज आसान और सफल होता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

World Cancer Day 2026Cancer Awareness

Trending news

SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
West Bengal
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
Manipur CM
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
sharad pawar
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
Karnataka News
घर पर खाना लेने आए व्यक्ति को देख पत्नी पर हुआ शक, जालिम पति ने दी तालिबानी सजा
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला
Lok Sabha
अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला