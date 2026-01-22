Advertisement
Hindi NewsHealthक्या हम 100 साल तक जवान रह सकते हैं? जानिए Deepinder Goyal ने Longevity Science में क्यों लगाए ₹210 करोड़

क्या हम 100 साल तक जवान रह सकते हैं? जानिए Deepinder Goyal ने Longevity Science में क्यों लगाए ₹210 करोड़

Deepinder Goyal Longevity Science: ‘क्या इंसान 100 साल तक जवान रह सकता है’ यह सवाल अब सिर्फ फिल्मों या किताबों तक ही सीमित नहीं है. भारत के जाने माने बिजनेसमैन दीपिंदर गोयल ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. Eternal के फाउंडर और अब पूर्व CEO दीपिंदर गोयल ने कुछ समय पहले Longevity Science यानी लंबी और स्वस्थ जिंदगी से जुड़ी रिसर्च के लिए करीब 210 करोड़ रुपये का निवेश करने का फैसला किया है. 

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Jan 22, 2026, 12:40 PM IST
भारत के जाने माने बिजनेसमैन दीपिंदर गोयल ने अपनी निजी संपत्ति से 25 मिलियन डॉलर यानी करीब 210 करोड़ रुपये Longevity Science से जुड़ी पहल Continue Research में लगाए हैं. ये प्लेटफॉर्म उम्र बढ़ने की प्रक्रिया, नींद, पोषण, मेंटल हेल्थ और शरीर की अंदरूनी कार्यप्रणाली पर रिसर्च करेगा. हालांकि दीपिंदर गोयल ने हाल ही में Eternal के CEO पद से कदम पीछे हटाने का फैसला लिया है. अभी वो कंपनी से पूरी तरह अलग नहीं हुए हैं लेकिन अब उनकी प्राथमिकता बदल गई है. बिजनेस की तेज रफ्तार दुनिया से निकलकर उन्होंने इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती उम्र और सेहत की ओर ध्यान देना शुरू किया है.

क्या है Longevity Science? 
लॉन्गिविटी साइंस वो विज्ञान है जो इंसान की उम्र को लंबा करने के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर काम करता है. इसका मकसद सिर्फ ज्यादा साल जीना नहीं बल्कि ज्यादा समय तक हेल्दी और एक्टिव रहना है. Longevity Science ये समझने की कोशिश करता है कि इंसान का शरीर कैसे बूढ़ा होता है और इस प्रक्रिया को कैसे धीमा किया जा सकता है. इसमें इस बात पर खास ध्यान दिया जाता है कि खानपान, लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी मिलकर शरीर को लंबे समय तक फिट कैसे रख सकती हैं. आजकल वैज्ञानिक ये जानने में लगे हैं कि क्या उम्र बढ़ने के असर को कम किया जा सकता है या कुछ हद तक वापस भी पलटा जा सकता है. यही वजह है कि लॉन्गिविटी साइंस को भविष्य की सेहत से जुड़ा सबसे अहम क्षेत्र भी माना जा रहा है.

कंटिन्यू रिसर्च क्या है
लगभग दो साल पहले शुरू की गई Continue Research कोई आम स्टार्टअप नहीं है. ये एक रिसर्च आधारित प्लेटफॉर्म है जो वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स को सपोर्ट करता है. इसका मकसद ये समझना है कि इंसानी शरीर कैसे बूढ़ा होता है और इस प्रक्रिया को कैसे धीमा किया जा सकता है. इसमें उम्र बढ़ने, नींद, खानपान, मेंटल हेल्थ, सेहत और शरीर की ऊर्जा पर बारीकी से काम किया जात है. दीपिंदर गोयल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कंटिन्यू रिसर्च  पूरी तरह से उनकी निजी फंडिंग से चल रही है. इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं बल्कि विज्ञान को आगे बढ़ाना है. उनका मानना है कि अगर इंसान अपने शरीर और दिमाग को सही तरीके से समझ ले तो लंबी उम्र के साथ बेहतर जीवन भी जी सकता है. कंटिन्यू रिसर्च शुरुआती स्तर पर काम कर रहे वैज्ञानिकों और टीमों को फंडिंग देता है औक उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है जो उम्र बढ़ने के असर को कम करने शरीर को लंबे समय तक फिट रखने और बीमारियों से पहले ही बचाव पर काम कर रहे हैं.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

