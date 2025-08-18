व्रत के दूसरे दिन क्यों होता है पैरों में दर्द? जानें इसके बड़े कारण और बचाव के तरीके
व्रत के दूसरे दिन क्यों होता है पैरों में दर्द? जानें इसके बड़े कारण और बचाव के तरीके

Leg Pain After Fast: कई बार व्रत करने के बाद पैरों में दर्द महसूस होता है. लेकिन आपने कभी सोचा कि व्रत करने के बाद आपके शरीर में ऐसा क्या होता है कि पैरों में दर्द शुरू हो जाता है. इस खबर में हम आपको इसका जवाब देंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 18, 2025, 10:15 PM IST
व्रत के दूसरे दिन क्यों होता है पैरों में दर्द? जानें इसके बड़े कारण और बचाव के तरीके

Reason of Leg Pain After Fasting: अक्सर लोग पर्व और त्योहार में उपवास करते हैं. इस दौरान लोग खाना और पानी भी छोड़ देते हैं. हालांकि यह शरीर को डिटॉक्सीफाई करने, डाइजेशन सिस्टम को आराम देने का काम करता है. लेकिन इससे कई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं. कई बार फास्ट करने से बाद पैरों में भारीपन, दर्द और थकान महसूस होने लगता है. अगर आपको भी फास्ट के बाद ऐसा महसूस होता है, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि व्रत के बाद ऐसा महसूस क्यों होता है. 

 

पानी की कमी
व्रत के दौरान कई बार लोग लंबे समय तक पानी नहीं पीते हैं या फिर कम पानी पीते हैं, जिसके कारण शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है. इसके कारण मसल्स में खिंचाव और पैरों में दर्द होने लगता है. पानी की कमी से ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जिससे पैरों में भारीपन महसूस होता है. 

 

इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी
व्रत के दौरान खाना नहीं खाने से शरीर में सोडियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम, जैसे मिनरल्स का लेवल कम हो जाता है. इसके कारण पेरों में दर्द हो सकता है. दरअसल यह मिनरल्स हमारी मसल्स के लिए बहुत जरूरी है और इसकी कमी से मसल्स क्रैम्पस, झुनझुनी और पैरों में तेज दर्द महसूस होने लगता है. 

 

लंबे समय तक खाली पेट
व्रत के दौरान व्यक्ति लंबे समय तक खाली पेट रहता है, इससे ब्लड शुगर लेवल गिर जाता है. शुगर कम होने से, शरीर में एनर्जी नहीं मिलती है और इसका असर पैरों पर दिखने को मिलता है. ऐसी सिचुएशन में पैरों की मसल्स भी जल्दी थक जाती है और उनमें अकड़न और दर्द महसूस होने लगता है. 

 

कैसे पाएं राहत?
इससे राहत पाने के लिए व्रत खुलने के बाद खूब पानी पीना शुरू कर दें, जिससे शरीर से पानी की कमी ठीक हो जाए. इसके साथ-साथ नारियल पानी जैसे ड्रिंक्स भी पीना चाहिए. इसके साथ-साथ डाइट में फल, खजूर और दही भी शामिल करें, ताकि शरीर में जो मिनरल्स की कमी हुई है, वह पूरी हो जाए. अगर पैरों में दर्द ज्यादा है तो, हल्की मालिश करें. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

