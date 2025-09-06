60+ उम्र के लोग नाश्ता के टाइमिंग में न करें ये गलती, नुकसान से नहीं बच पाएंगे आप
60+ उम्र के लोग नाश्ता के टाइमिंग में न करें ये गलती, नुकसान से नहीं बच पाएंगे आप

उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई परेशानियां पैदा हो जाती हैं. ऐसे में बुजर्गों को छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है. खासकर नाश्ते का टाइम फिक्स करना बेहद जरूरी है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 06, 2025, 02:10 PM IST
60+ उम्र के लोग नाश्ता के टाइमिंग में न करें ये गलती, नुकसान से नहीं बच पाएंगे आप

Breakfast At Old Age: क्या आपके घर में माता-पिता या दादा-दादी सुबह देर से नाश्ता करते हैं? अगर हां, तो अब थोड़ा अलर्ट हो जाने की जरूरत है. अमेरिका के मास जनरल बर्मिंघम के एक नई स्टडी में ये सामने आया है कि उम्र बढ़ने के साथ देर से नाश्ता करने की आदत कई हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकती है. आखिर इस रिसर्च में ऐसा क्या पाया गया कि बुजुर्गों को लेकर नसीहत दी जाने लगी? इसके मुताबिक जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों का खाना खाने का टाइन देर से होने लगता है, खासकर सुबह का नाश्ता. लेकिन यह बदलाव छोटे-छोटे संकेत देता है कि कहीं शरीर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है.

देर से नाश्ता करने के नुकसान
देर से नाश्ता करने से मानसिक थकान और डिप्रेशन, मुंह और दांतों की परेशानियां, दिनभर सुस्ती, और यहां तक कि समय से पहले मौत का खतरा भी थोड़ा बढ़ सकता है. मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल के न्यूट्रीशनल साइंटिस्ट और सर्कैडियन बायोलॉजिस्ट, हेड हसन दश्ती ने कहा, "हमारा रिसर्च बताता है कि बुजुर्गों के खाने के वक्त में बदलाव, खासकर नाश्ते के समय में, उनकी समग्र स्वास्थ्य स्थिति का आसानी से पता लगाने योग्य संकेतक हो सकता है."

कैसे की गई रिसर्च?
दश्ती की टीम ने 64 साल की एवरेज एज वाले तकरीबन 3,000 ब्रिटिश निवासियों के ब्लड सैंपल सहित डेटा को एनालाइज किया. प्रतिभागियों से उनके भोजन और नींद की आदतों के बारे में पूछताछ की गई, ताकि रिसर्चर्स उनके जागने और नाश्ता करने, रात के खाने और सोने के समय और नाश्ते और रात के खाने के बीच के टाइम का कैलकुलेशन कर सकें.

औसतन, प्रतिभागियों ने उठने के आधे घंटे बाद नाश्ता किया और सोने से पांच घंटे पहले रात का खाना खाया. नाश्ता आमतौर पर सुबह 8:22 बजे, दोपहर का भोजन दोपहर 12:38 बजे और रात का खाना शाम 5:51 बजे होता था. प्रतिभागियों पर 20 से ज्यादा सालोम तक नजर रखी गई, और रिसर्चर्स ने पाया कि उम्र बढ़ने के हर एक्सट्रा दशक के साथ नाश्ते और रात के खाने में कम से कम कुछ मिनटों की देरी होती थी.

बायोलॉजिकल क्लॉक पर असर
रिसर्च से पता चला है कि लगातार देर से खाना खाने से आपकी 24 घंटे की बायोलॉजिकल क्लॉक पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, जिससे शुगर में इजाफा और स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है. दो दशक की फॉलोअप अप स्टडी में, 2,300 से ज्यादा मौतें दर्ज की गईं. रिसर्चर्स ने कैलकुलेट किया कि देर से भोजन करने वाले ग्रुप की 10 साल की जीवित रहने की दर 86.7% थी, जबकि जल्दी भोजन करने वाले समूह की 89.5% थी.

नींद भी जरूरी
स्टडी बताता है कि इस नाश्ते के भोजन को खाने से आपको लंबी उम्र जीने में मदद मिल सकती है. उन्होंने पाया कि जिन लोगों को पर्याप्त नींद लेने और भोजन तैयार करने में दिक्कत होती है, वो अक्सर देर से भोजन करने वाले ग्रुप में होते हैं. दशती ने कहा, "मरीज और डॉक्टर भोजन के समय की रूटीन में बदलाव को अंडरलाइंग फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की जांच के लिए एक अर्ली वॉर्निंग साइन के तौर पर यूज कर सकते हैं."

"इसके अलावा, ओल्डर एडल्ट्स को रेगुलर फूड प्रोग्राम फॉलो करने के लिए एनकरेज करना सेहतमंद रहने और लॉन्जिविटी की व्यापक रणनीतियों का हिस्सा बन सकता है." उनके डेटा कलेक्शन में प्रतिभागियों की पारंपरिक भोजन समय के अलावा नाश्ते की आदतों या उनकी फिजिकल एक्टिविटीज के लेवल को शामिल नहीं किया गया.

उम्र बढ़ने पर क्या होता है?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की सरकैडियन रिद्म (बायोलॉजिकल क्लॉक) ज्यादा संवेदनशील हो जाती है. इस रिदम के मुताबिक रेगुलर ईटिंग टाइम खासकर सुबह का पहला भोजन, यानी नाश्ता, बॉडी के ओवरऑल हेल्थ, एनर्जी लेवल, और मेंटल कंडीशन को मेंटेन रखने में अहम रोल अदा करता है.

नाश्ते का टाइम फिक्स करें
इस स्टडी के आधार पर सलाह दी गई कि खासकर 60 साल से ऊपर के लोगों को अपने नाश्ते का टाइम फिक्स कर लेना चाहिए और इसे रोजाना एक ही समय पर करना चाहिए. ये एक आसान लेकिन असरदार आदत हो सकती है जो लंबे समय तक सेहत बनाए रख सकती है.

बुजुर्गों में शरीर की 'बायोलॉजिकल क्लॉक' यानी जैविक घड़ी थोड़ी सेंसेटिव हो जाती है. ऐसे में अगर खाना सही समय पर न लिया जाए, तो इसका असर सीधा उनके शरीर और दिमाग पर पड़ता है. इस स्टडी से क्लियर हुआ कि घर के बुजुर्गों को समय पर उठने और नाश्ता करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, हल्का, पौष्टिक और पचने वाला नाश्ता सर्व करना चाहिए और सबसे जरूरी बात इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए. हमेशा याद रखें कि नाश्ता सिर्फ एक आदत नहीं, एक जरूरी हेल्थ हैबिट है जो जिंदगी की दिशा बदल सकती है!

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

;