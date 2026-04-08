ब्रश करने के बाद भी आती है मुंह से बदबू, डेंटल सर्जन सांत्वना श्रीकांत ने बताया है कारण और इसका इलाज

मुंह की बदबू आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है. मुंह की बदबू की वजह से कई बार इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है. अक्सर लोग मुंह की बदबू को लेकर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं. कुछ लोगों के मुंह से आने वाली बदबू इतनी तेज होती है कि लोग आस-पास बैठने से कतराने लगते हैं. जिस वजह से उनकी सोशल लाइफ पर भी असर पड़ता है. Braces & Faces Multi-Specialty Dental Centre की डेंटल सर्जन डॉक्टर सांत्वना पयासी से जानते हैं मुंह से बदबू आने का क्या कारण है. इससे समस्या से कैसे निजात मिल सकता है.

मुंह से दुर्गंध की समस्या

डॉक्टर ने बताया है कि' एक डॉक्टर के रूप में मेरे क्लिनिक में कई ऐसे मरीज आते हैं जो दांतों के दर्द से ज्यादा मुंह की बदबू से परेशान हैं. अक्सर लोग इस समस्या पर खुलकर बात नहीं कर पाते हैं.' लोग अक्सर सोचते हैं कि मुंह से बदबू आने का कारण ब्रश सही से ना करना है, लेकिन यह सच नहीं है.

पानी की कमी से आती है बदबू

डॉक्टर के अनुसार मुंह से बदबू आने का सबसे बड़ा कारण शरीर में पानी की कमी है. जब शरीर के लिए पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो हमारा मुंह सूखने लगता है. मेडिकल भाषा में इस कंडीशन को जेरोस्टोमिया (Xerostomia) कहते हैं. मुंह की लार नेचुरल माउथवॉश की तरह काम करता है. जब मुंह सूखता है तो लार कम बनने लगती है. जब लार कम बनती है तो सफाई का नेचुरल चक्र बिगड़ जाता है. ऐसे में मुंह में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ने लगते हैं. कीटाणु दांतों और मसूड़ों के बीच फंसे खाने के कणों को सड़ाते हैं, जिस वजह से बदबू आती है.

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बदबू नहीं हो सकती है ये समस्या

ये बैक्टीरिया ना केवल बदबू को बढ़ाते हैं. अगर समय पर ध्यान नहीं दिया तो यह मसूड़ों की बीमारियां का कारण भी बन सकते हैं. दांतों में कैविटी और सड़न की समस्या भी हो सकती है.

पानी का सेवन करें

डॉक्टर के अनुसार मुंह की बदबू का इलाज घर पर भी किया जा सकता है. सबसे पहले मुंह के बैक्टीरिया को कम और खत्म करना होगा. इसके लिए दिनभर में 3 से 4 लीटर पानी का सेवन करें. पानी मुंह सूखने नहीं देता है. जिससे बैक्टीरिया नहीं होते हैं.

नमक पानी

डॉक्टर ने बताया है कि मुंह की बदबू को दूर करने के लिए नमक पानी का गरारा काफी मददगार हो सकता है. गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारा करें. गरारा करने से मसूड़ों की सूजन कम होती है. वहीं कीटाणु भी खत्म होते हैं.

प्रोफेशनल क्लीनिंग

मुंह की बदबू को दूर करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह पर प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा सकते हैं. कई बार ब्रश करने से दातों के कोनों में जमी गंदगी साफ नहीं होते है. ऐसे में 6 महीने पर आप डॉक्टर के पास जाकर दातों की प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.