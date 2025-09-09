डायबिटीज होने के बावजूद इस एज ग्रुप के ज्यादातर लोगों को बीमारी का पता नहीं होता: लैंसेट स्टडी

Diabetes In Young adults: द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्रिनोलॉजी (The Lancet Diabetes & Endocrinology) में छपी एक स्टडी के मुताबिक, डायबिटीज से पीड़ित ज्यादातर यंग एडल्ट्स इस बात से अनजान हैं कि उन्हें ये बीमारी है, जिससे सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है. यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन (University of Washington) के स्कूल ऑफ मेडिसिन (School of Medicine) के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (Institute for Health Metrics and Evaluation यानी आईएचएमई (IHME) के रिसर्चर्स ने 2000 से 2023 तक सभी एज ग्रुप्स, जेंडर्स और 204 देशों और क्षेत्रों में डायबिटीज के प्रवाह का विश्लेषण किया.

कितने युवाओं पर हुई रिसर्च?

उनके रिजल्ट्स से पता चला कि 2023 में, डायबिटीज से पीड़ित 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के अनुमानित 44 फीसदी लोग अपनी कंडीशन से अनजान होंगे. हालांकि, इसमें साल 2000 की तुलना में सुधार भी दिखा, जब 53 फीसदी लोगों को डायग्नोज किया गया था, जो दिखाता है है कि वक्त के साथ डायबिटीज का पता लगाने में सुधार हुआ है.

यंग एडल्ट्स में डायबिटिज का लो डायग्नोसिस सबसे ज्यादा था. ग्लोबल लेवल पर 15 से 39 साल की उम्र के लोगों में मधुमेह का डायग्नोसिस होने की संभावना सबसे कम है, और 2023 में सिर्फ 26 फीसदी लोगों को ही इसका डायग्नोंसिस मिल पाया. फिर भी, रिसर्चर्स ने कहा कि इस समूह को जीवन में बाद में निदान पाने वालों की तुलना में जीवन भर जटिलताओं का ज्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि वो लंबे समय तक डायबिटीज के साथ रहते हैं.

आईएचएमई की फर्स्ट और शोधकर्ता लॉरिन स्टैफोर्ड ने कहा, "2050 तक, 1.3 अरब लोगों के मधुमेह से पीड़ित होने की उम्मीद है, और अगर उनमें से तकरीबन आधे लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें कोई गंभीर और संभावित रूप से डेडली हेल्थ कंडीन है, तो यह आसानी से एक साइलेंट महामारी बन सकती है."

इसके अलावा, स्टडी से पता चला कि जिन लोगों को डायग्नोज किया गया, उनमें से 91 फीसदी किसी न किसी तरह के औषधीय उपचार पर थे. फिर भी, इलाज हासिल करने वालों में से सिर्फ 42 फीसदी लोगों का ब्लड शुगर लेवल ऑप्टिमल रूप से प्रबंधित था. इसका मतलब है कि ग्लोबल लेवल पर मधुमेह से पीड़ित सभी लोगों में से सिर्फ 21 फीसदी ही अपनी कंडीशन का ऑप्टिमल मैनेजमेंट कर पा रहे हैं.

2 दशकों में हुए सुधारों के बावजूद, रिसर्च में क्षेत्रीय स्तर पर निदान और उपचार में भारी असमानताएँ पाई गईं, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में. हाई इनकम वाले उत्तरी अमेरिका में डायग्नोंसिस की दर सबसे ज्यादा थी, जबकि हाई इनकम वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र में डायग्निंस हासिस करने वाले लोगों में इलाज की दर सबसे ज्यादा थी.

दक्षिणी लैटिन अमेरिका में इलाज हासिल करने वाले लोगों में ऑप्टिमल ब्लड शुगर मैनेजमेंट की दर सबसे ज्यादा थी. इसके उलट, सेंट्रल सब-सहारा अफ्रीका में निदान में सबसे बड़ा फर्क था, जहां डायबिटीज से पीड़ित 20 फीसीदी से भी कम लोग अपनी कंडीशन के बारे में जानते थे.

जिस स्पीड से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए ये रिसर्च युवा आबादी के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम में निवेश और दवाओं और ग्लूकोज मॉनिटरिंग टूल्स तक पहुंच की तुरंत जरूर को रेखांकित करता है, खासकर कम सेवा वाले इलाकों में.

