हाई बीपी, डायबिटीज, अर्थराइटिस.... इन 5 गंभीर बीमारियों से जकड़े थे धर्मेंद्र, 50 पार होते ही बॉडी देने लगती है सिग्नल

Dharmedndra Death News: लीजेंडरी एक्टर और बॉलीवुड के ही मैन धर्मेन्द्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे. एक्टर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पिछले कई हफ्तों से सांस से जुड़ी समस्या के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था. 11 दिन तक भर्ती होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था. अब उनके निधन की खबर सुनकर धर्मेंद्र के फैंस दुखी हैं. बता दें कि धर्मेंद लंबे समय से इन बीमारियों से जूझ रहे थे.

इन बीमारियों से जूझ रहे थे धर्मेंद्र

डायबिटीज

धर्मेंद्र को डायबिटीज की समस्या थी. उम्र बढ़ने के साथ ही इस बीमारी का खतरा अधिक हो जाता है. डायबिटीज तब होता है जब शरीर में सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है. ऐसे में हमारे रक्त में शुगर का स्तर बढ़ने लगता है. इसका असर हमारी आखों, हृदय और किडनी पर काफी पड़ता है. इससे बचने के लिए नियमित कसरत करें और हेल्दी डाइट लें.

हाई ब्लड प्रेशर

उम्र बढ़ने के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या का खतरा भी बढ़ जाता है. आज के समय में तकरीबन 61 प्रतिशत बुजुर्ग लोगों के लिए यह समस्या आम हो गई है. समय रहते इसे कंट्रोल न करने पर हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. हाई बीपी की समस्या से बचने के लिए सीमित मात्रा में नमक का सेवन करें, स्ट्रेस कम लें और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप करवाएं.

दिल की बीमारियां

बुजुर्गों में हार्ट से जुड़ी समस्या इन दिनों सबसे ज्यादा आम है. उम्र बढ़ने के साथ ही हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ जाता है. हमारे दिल को पर्याप्त ब्लड और ऑक्सीजन न मिलने पर ये समस्या होती है, जिससे भूख कम लगना, उल्टी, थकान और चक्कर जैसी समस्याएं होने लगती हैं. इससे बचने के लिए हेल्दी डाइट लें और नशे से दूर रहें.

गठिया

भारत में लगभग 51 प्रतिशत बुजुर्ग लोगों को गठिया की समस्या है. इस समस्या में हड्डियों में गैप आने लगता है, जिससे उठना-बैठना और चलना दूभर हो जाता है. गठिया से बचने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें.

हाई कोलेस्ट्रॉल

हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या अक्सर बढ़ती उम्र के लोगों को काफी परेशान करती है. शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के जमने से यह समस्या होती है. इससे हमारी ब्लड वेसल्स में फैट इकट्ठा होने लगता है, जिसके चलते हृदय तक खून सप्लाई नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन का फ्लो भी कम हो जाता है. इससे बचने के लिए ज्यादा ऑयली चीजें न खाएं और रोजाना वॉक करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.