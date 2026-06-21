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आपको भी है रातभर फोन चलाने की आदत? मौत के मुंह में जा सकती है अच्छी-खासी सेहत, शरीर को ऐसे भारी पड़ सकता है कम नींद लेना

Lack Of Sleep Harmfull Effects: आज के समय में इंटरनेट और नौकरियों के चलते लोगों की लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आया है. इसका सीधा असर लोगों की नींद पर पड़ रहा है. ये स्थिति आपको बड़ी गंभीर अवस्था में डाल सकता है.

Written Byडॉक्टर एच एस रावत
Published: Jun 21, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:52 PM IST
आपको भी है रातभर फोन चलाने की आदत? मौत के मुंह में जा सकती है अच्छी-खासी सेहत, शरीर को ऐसे भारी पड़ सकता है कम नींद लेना

About the Author

डॉक्टर एच एस रावत

डॉक्टर एच एस रावत

डॉक्टर एच एस रावत अन्तर्राष्ट्रीय धर्मगुरु हैं. इन्होंने अपने नए और अनोखे विचारों से ज्योतिष को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और एस्ट्रोसाइंस की व्याख्या की.  इनके 'लिंक्डइन' के मुताबिक, डॉक्टर एच एस रावत ऐसे पहले ज्योतिषी हैं, जिन्होंने 50 लाख से ज्यादा सटीक भविष्यवाणियां की हैं. उन्होंने दुनिया भर में 10 हजार से ज्यादा लोगों को ज्योतिष सिखाया है. ज्योतिष के इतिहास में उन्होंने ज्योतिष पर 10 अकादमिक किताबें लिखी हैं.  

 

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