Hindi NewsHealthरात को दिखते हैं डायबिटीज के लक्षण, अनदेखी की ना करें गलती!

रात को दिखते हैं डायबिटीज के लक्षण, अनदेखी की ना करें गलती!

आज के समय में अधिकतर लोग हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज बीमारी का शिकार हैं. पहले के समय में यह बीमारी कुछ लोगों को होती थी वहीं आज के समय में हर घर में किसी एक डायबिटीज की समस्या है. शरीर में शुगर लेवल बढ़ने पर शरीर में कुछ लक्षण नजर आते हैं. इन लक्षण की पहचान कर समस्या को रोका जा सकता है. 

 

Dec 18, 2025, 11:48 PM IST
रात को दिखते हैं डायबिटीज के लक्षण, अनदेखी की ना करें गलती!

पिछले कुछ सालों से डायबिटीज के मरीज की संख्या तेजी से बढ़ रही है. गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग हाई शुगर लेवल का शिकार हो रहे हैं. डायबिटीज बीमारी में शरीर में ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ जाता है. ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं किया गया था किडनी और हार्ट संबंधी बीमारियों का भी रिस्क बढ़ जाता है. शरीर में शुगर लेवल बढ़ने पर कुछ लक्षण नजर आते हैं इन लक्षण की पहचान कर डायबिटीज की समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है. 

रात को पसीना आना 
रात के समय खासकर सर्दियों के मौसम में भी आपको पसीना आता है तो इसे नजरअंदाज ना करें. रोजाना रात को पसीना आना डायबिटीज का संकेत हो सकता है. रात के समय ज्यादा पसीना आना हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है. अगर आपको रात के समय पसीना आता है तो आपको शुगर लेवल की जांच करानी चाहिए. 

बार-बार पेशाब आना महसूस होना 
रात के समय बार-बार पेशाब आने की समस्या या फिर बार-बार पेशाब आना महसूस होना भी डायबिटीज का संकेत हो सकता है. जिन लोगों को रात के समय ज्यादा पेशाब आता है उन्हें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जल्द से जल्द जांच करानी चाहिए. क्योंकि जब शरीर में शुगर लेवल हाई हो जाते हैं तो किडनी पेशाब के द्वारा शुगर को शरीर से बार निकालने में मदद करती है जिस वजह से बार-बार पेशाब आता है. 

हाथ-पैरों में झुनझुनी 
रात को सोते समय हाथ-पैरों में झुनझुनी की समस्या होना भी डायबिटीज का संकेत हो सकता है. हाथ-पैरों में झुनझुनी के कई कारण हो सकते हैं जैसे विटामिन बी 12 की कमी,नसो में कमजोरी आदि, हाथ-पैरों की झुनझुनी को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

क्या सुबह-सुबह पैदल चलने से पूरी तरह खत्म होती है प्री-डायबिटीज, जानें डॉ की राय

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

health tipslifestyle

