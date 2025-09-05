डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया में क्या है अंतर, जानें इनके लक्षण!

बरसात के मौसम में मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है. ऐसे में मच्छरों के काटने से कई बीमारी फैल जाती है जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया. ये तीनों बीमारी मच्छर के काटने से फैलती है. इन तीनों बीमारी के लक्षण एक जैसे होते हैं जिस वजह से बीमारी का पता नहीं चल पाता है. आइए जानते हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के लक्षणों में क्या है अतंर.

डेंगू के लक्षण

मच्छर काटने से डेंगू की समस्या होती है. डेंगू का मच्छर दिन के समय काटता है. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपते हैं. डेंगू होने पर तेज बुखार होता है (104 ), आंखों में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, स्किन पर लाल रंग के चकत्ते, भूख में कमी, प्लेटलेट्स की संख्या में कमी. प्लेटलेट्स में कमी आना डेंगू का सबसे बड़ा संकेत होता है.

बचाव के उपाय

डेंगू बचाव के लिए घर के आसपास पानी जमा ना होने दें. साफ-सफाई का ध्यान रखें. मच्छर से बचने के लिए फुल स्लीव के कपड़े पहनें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें.

मलेरिया के लक्षण

मलेरिया भी मच्छर के काटने से फैलता है. मलेरिया होने पर शरीर में ठंड के साथ कपकपी और अचानक तेज बुखार आता है. सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, मतली और उल्टी की समस्या होती है. मलेरिया का बुखार समय-समय पर आता है जैसे हर 48 या 72 घंटे में बुखार आता है. मलेरिया होने पर लिवर और तिल्ली बढ़ना.

मलेरिया से बचाव

मलेरिया से बचाव के लिए रात को सोते समय मच्छरदानी लगाएं. घर के आसपास पानी ना रुकने दें.

चिकनगुनिया के लक्षण

चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से फैलता है. चिकनगुनिया होने पर तेज बुखार, जोड़ों में सूजन और दर्द, सिरदर्द और थकान चिकनगुनिया बुखार होने पर जोड़ों में सूजन और लंबे समय तक दर्द होने की समस्या हो सकती है.

चिकनगुनिया से बचाव के उपाय

चिकनगुनिया से बचाव के लिए साफ-सफाई रखें. घर के आसपास साफ-सफाई का ध्यान रखें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.