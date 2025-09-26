Advertisement
trendingNow12937211
Hindi NewsHealth

अनचाही प्रेग्नेंसी से बचने के लिए एक नहीं ढेरों हैं तरीके, लेकिन आपके लिए क्या है सही? डॉक्टर से जानिए

World Contraception Day 2025: हर साल 26 सितंबर को ''वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे' मनाया जाता है जिसका मकसद गर्भनिरोधक उपायों को लेकर लोगों को अवेयर करना है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनचाही प्रेग्नेंसी से बचने के लिए एक नहीं ढेरों हैं तरीके, लेकिन आपके लिए क्या है सही? डॉक्टर से जानिए

How To Prevent Unwanted Pregnancy: वक्त के साथ लोगों की सोच और जिम्मेदारियां भी बदल रही हैं. आज के यंग्सटर्स अपने करियर, रिश्तों और परिवार को लेकर अवेरनेस के साथ फैसले ले रहा है. बावजूद इसके देश में अनवानटेड प्रेग्नेंसी के केस अभी भी कॉमन बने हुए हैं. जानकारी की कमी, सोशल प्रेशर और ढेर सारे मिथ के चलते महिलाएं अनचाहे गर्भधारण करती हैं. यही वजह है कि हर साल 26 सितंबर को 'वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे' मनाया जाता है, ताकि लोगों को सुरक्षित गर्भनिरोधक उपायों के बारे में जागरूक किया जा सके.

''वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे' का मकसद
नोएडा के सीएचसी भंगेल की सीनियर मेडिकल ऑफिसर और गायनेकोलॉजिस्ट  डॉ. मीरा पाठक ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, ''वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डे' मनाने का मकसद यही है कि हम अनचाही प्रेग्नेंसी से जुड़ी बीमारियों और मातृ मृत्यु दर को कम कर सकें. अक्सर ऐसी प्रेग्नेंसी से डिलीवरी या अबॉर्शन जोखिम भरे हो जाते हैं. ऐसे में गर्भनिरोधक उपायों की जानकारी और सही इस्तेमाल ही महिलाओं को सेफ रख सकता है.''
 

कितने तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं?
डॉ. पाठक बताती हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स 2 तरह के होते हैं, एक टेम्परेरी और दूसरा परमानेंट. अस्थायी गर्भनिरोधक का इस्तेमाल 3 तरह के लोग करते हैं. पहली कैटेगरी में वो हैं, जो हाल ही में शादीशुदा हैं और अभी संतान नहीं चाहते. दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं, जिनका एक बच्चा है और दूसरे बच्चे के बीच फर्क रखना चाहते हैं. तीसरी कैटेगरी में वो हैं, जो अपनी फैमिली कम्पलीट कर चुके हैं, लेकिन स्थायी उपाय अपनाने को तैयार नहीं हैं. वहीं, स्थायी गर्भनिरोधक उपाय उन्हीं लोगों के लिए सही हैं, जिनकी फैमिली पूरी हो चुकी है और अब उन्हें आगे बच्चे नहीं चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

टेम्परेरी उपाय
अस्थायी उपायों की बात करते हुए डॉ. मीरा पाठक ने कहा, "सबसे पहले 'बेरियर मेथेड्स' आते हैं, जिसमें कंडोम सबसे कॉमन ऑप्शन है. ये न सिर्फ अनचाहे गर्भ से बचाव करता है, बल्कि यौन संरोगों से भी सुरक्षा देता है. कंडोम पुरुष और महिला दोनों के लिए मिलता है. हालांकि, अगर सही तरीके से इस्तेमाल न किया जाए तो ये फेल हो सकता है. इसके साथ स्पर्मीसाइडल जेली का इस्तेमाल करने से इसकी इफिकेसी बढ़ जाती है, हालांकि ये अकेले उतना असरदार नहीं होता."
 

हॉर्मोनल और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स
उन्होंने आगे कहा, ''दूसरी कैटेगरी में हॉर्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते है, जो 3 तरह की होती हैं, कंबाइंड पिल्स, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स और इमरजेंसी पिल्स. कंबाइंड पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं और इन्हें नियमित रूप से 21 दिनों तक लिया जाता है. इसके बाद पीरियड्स आते हैं और फिर अगला साइकिल शुरू होता है. प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स खास तौर पर ब्रेस्टफीड कराने वाली महिलाओं के लिए फायदेमंद हैं या उन महिलाओं के लिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर है. तीसरा ऑप्शन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, जो असुरक्षित संबंध के बाद 72 घंटे के भीतर ली जाती हैं. हालांकि, इनका बार-बार उपयोग नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि ये पीरियड्स को इरेगुलर कर सकती हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस पैदा कर सकती हैं.''

'इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन' क्या है?
डॉ. पाठक बताती हैं कि हॉर्मोनल उपायों में ही एक और ऑप्शन 'इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन' है. इसमें 'डेपो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट (डीएमपीए) इंजेक्शन' तीन-तीन महीने पर लगाए जाते हैं और ये लंबे समय तक असरदार रहते हैं. हालांकि, इनके कुछ साइडइफेक्ट हो सकते हैं, जैसे इरेगुलर ब्लीडिंग और फर्टिलिटी की वापसी में देरी.

नसबंदी को समझें
उन्होंने कहा, "स्थायी उपायों में नसबंदी शामिल होती है. पुरुषों के लिए वैसक्टॉमी और महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टॉमी. वैसक्टॉमी को लेकर समाज में कई तरह के मिथ हैं. कुछ लोग मानते हैं कि इससे मर्दानगी अफेक्ट होती है या यौन क्षमता घट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है. वैसक्टॉमी के बाद भी पुरुष सामान्य यौन क्रियाएं कर सकते हैं. इसमें सिर्फ स्पर्म सीमन में नहीं आता. हालांकि, इसमें कुछ समय तक पहले से मौजूद स्पर्म रह सकते हैं, इसलिए तीन महीने तक दूसरे गर्भनिरोधक उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है."

महिलाओं के ऑपरेशन को डॉ. पाठक ने पूरी तरह सुरक्षित और तकरीबन 100 प्रतिशत प्रभावी बताया. ये उन महिलाओं के लिए आइडियल उपाय है, जिन्होंने फैमिली कम्पलीट कर लिया हो और अब आगे प्रेग्नेंट नहीं होना चाहतीं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

PREGNANCYUnwanted pregnancyContraceptive Pills

Trending news

गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
Wayanad
गांधी परिवार के वायनाड आने पर क्यों मचा विवाद? जिला कांग्रेस अध्यक्ष को हटाया गया
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
Nishikant Dubey
कितने पैसे लेकर टैक्स में लूट की दी छूट? निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से पूछा सवाल
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
skandamata mantra
नवरात्रि के 5वें दिन PM मोदी ने की स्कंदमाता की उपासना, सुख-समृद्धि की प्रार्थना
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
Ladakh
लेह में हिंसा के बाद तनाव जारी, स्कूल-कॉलेज बंद; लोगों को घरों में रहने की सलाह
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
;