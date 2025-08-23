सिर्फ लिवर ही नहीं, आपका दिल भी हो सकता है फैटी, कहीं आप तो नहीं...
Advertisement
trendingNow12893689
Hindi NewsHealth

सिर्फ लिवर ही नहीं, आपका दिल भी हो सकता है फैटी, कहीं आप तो नहीं...

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग फैटी हार्ट की समस्या से परेशान हैं. आइए जानते हैं फैटी हार्ट के लक्षण. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 23, 2025, 04:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर्फ लिवर ही नहीं, आपका दिल भी हो सकता है फैटी, कहीं आप तो नहीं...

गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. पिछले कुछ सालों से हार्ट संबंधी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है. पिछले काफी समय यंग लोग भी हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं. वहीं इन दिनों फैटी हार्ट की समस्या बढ़ रही है. फैटी हार्ट एक गंभीर समस्या है. आइए जानते हैं फैटी हार्टी की समस्या क्या है.

फैटी हार्ट की समस्या क्या है?

जब हार्ट की मांसपेशियों में एक्सट्रा फैट जमा हो जाता है, उसे फैटी हार्ट कहते हैं. जब हार्ट की मांसपेशियों में ज्यादा मात्रा फैट जमा होने पर हार्ट के पंप करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है. हार्ट पर दबाव बढ़ने से हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

फैटी हार्ट के लक्षण

फैटी हार्ट आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बन रही है. फैटी हार्ट के लक्षण को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. फैटी हार्ट के इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

थकान

लगातार थकान रहना फैटी हार्ट का लक्षण होता है. लगातार थकान को नजरअंदाज ना करें.

सांस लेने में दिक्कत

सांस लेने में दिक्कत होना भी फैटी हार्ट का संकेत हो सकता है. सांस लेने में किसी तरह की परेशानी होती है तो इसे नजरअंदाज ना करें.

दिल की धड़कन का तेज होना

दिल की धड़कन का तेज होना भी फैटी हार्ट का संकेत हो सकता है. दिल की धड़कन तेज होने की समस्या को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

पैरों या एड़ियों में सूजन

पैरों या एड़ियों में सूजन की समस्या को नजरअंदाज ना करें. एड़ियों और पैरों की सूजन फैटी हार्ट का संकेत हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: एक्सरसाइज करते समय नजर आते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, ना करें नजरअंदाज! 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

जमात-ए-इस्लामी के स्कूल के अधिग्रहण पर भड़कीं महबूबा, बोलीं- आग से खेल रही NC सरकार
Mehbooba Mufti
जमात-ए-इस्लामी के स्कूल के अधिग्रहण पर भड़कीं महबूबा, बोलीं- आग से खेल रही NC सरकार
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Cyber crime
शादी में जरूर आना...मोबाइल पर आया वेडिंग कार्ड, खोला और अकाउंट से उड़ गए 1,90,000
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
Aaj Ki Taza Khabar Live
Live: भगोड़े सुनील कुमार को अजरबैजान से भारत लाया गया, सीबीआई और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
Jamuu and Kashmir
J-K: ग्लेशियर से बनी 69 झीलें हो सकती हैं खतरनाक, एक्सपर्ट ने दी चेतावनी
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
PM Modi
PM मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को दिया ये खास संदेश
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
parliament
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
;