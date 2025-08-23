सिर्फ लिवर ही नहीं, आपका दिल भी हो सकता है फैटी, कहीं आप तो नहीं...

गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से अधिकतर लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. पिछले कुछ सालों से हार्ट संबंधी बीमारियों का रिस्क बढ़ रहा है. पिछले काफी समय यंग लोग भी हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं. वहीं इन दिनों फैटी हार्ट की समस्या बढ़ रही है. फैटी हार्ट एक गंभीर समस्या है. आइए जानते हैं फैटी हार्टी की समस्या क्या है.

फैटी हार्ट की समस्या क्या है?

जब हार्ट की मांसपेशियों में एक्सट्रा फैट जमा हो जाता है, उसे फैटी हार्ट कहते हैं. जब हार्ट की मांसपेशियों में ज्यादा मात्रा फैट जमा होने पर हार्ट के पंप करने की क्षमता पर बुरा असर पड़ता है. हार्ट पर दबाव बढ़ने से हार्ट फेलियर या फिर हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

फैटी हार्ट के लक्षण

फैटी हार्ट आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बन रही है. फैटी हार्ट के लक्षण को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. फैटी हार्ट के इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

थकान

लगातार थकान रहना फैटी हार्ट का लक्षण होता है. लगातार थकान को नजरअंदाज ना करें.

सांस लेने में दिक्कत

सांस लेने में दिक्कत होना भी फैटी हार्ट का संकेत हो सकता है. सांस लेने में किसी तरह की परेशानी होती है तो इसे नजरअंदाज ना करें.

दिल की धड़कन का तेज होना

दिल की धड़कन का तेज होना भी फैटी हार्ट का संकेत हो सकता है. दिल की धड़कन तेज होने की समस्या को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

पैरों या एड़ियों में सूजन

पैरों या एड़ियों में सूजन की समस्या को नजरअंदाज ना करें. एड़ियों और पैरों की सूजन फैटी हार्ट का संकेत हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: एक्सरसाइज करते समय नजर आते हैं हार्ट अटैक के लक्षण, ना करें नजरअंदाज!