लिवर कैंसर की रिकवरी के दौरान क्या है दीपिका कक्कड़ का हाल? शरीर कहता है ये बात

दीपिका कक्कड़ ने बताया कि कैंसर रिवकरी के दौरान उनका शरीर और मन कैसा महसूस कर रहा था, ये काम इतना आसान नहीं होता, हालांकि जिंदगी जीने के लिए मुश्किलें उठानी ही पड़ती है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 01, 2025, 02:15 PM IST
Dipika Kakar On Liver Cancer Recovery: कैंसर तो खतरनाक है ही इसकी रिकवरी कितनी मुश्किल है, इसको समझने के लिए हमें एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ का तजुर्बा जानना होगा. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर व्लॉग्स के जरिए बताया कि वो लिवर कैंसर सर्जरी के बाद ठीक हो रही हैं. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी मौजूदा हेल्थ कंडीशन और बच्चे के देखभाल के चलते बहुत सारी चीजें नहीं कर पाती हैं.

शरीर हार मानने लगता है
व्लॉग्स से थोड़ी दूरी को लेकर दीपिका ने कहा,  "मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो इस बीच मैंने व्लॉग्स भी नहीं बनाए. हेल्थ के साथ-साथ मैं एक ही चीज संभाल पाती हूं, वो है बेटे रुहान का ख्याल रखना. वो ध्यान दे रही होती हूं तो व्लॉगिंग नहीं हो पाती. कई बार ऐसा होता है जब मेरा शरीर बस हार मान लेता है, और मैं बस सो जाती हूं. 

लिवर कैंसर से रिकवरी के दौरान इन बातों का रखें ख्याल

लिवर कैंसर से जूझना और उसका इलाज करवाना फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए चैलेंजिंग होता है. लेकिन इलाज के बाद रिकवरी का समय सही देखभाल और पॉजिटिव लाइफस्टाइल से आसान बनाया जा सकता है. कुछ छोटी-छोटी सावधानियां आपकी सेहत को जल्दी सुधारने और कैंसर की वापसी से बचाने में मदद करती हैं.

1. डाइट पर ध्यान दें
रिकवरी के दौरान बैलेंस्ड डाइट लेना बेहद जरूरी है. डॉक्टर द्वारा सुझाए गए डाइट चार्ट को अपनाएं. ताजे फल, हरी सब्जियां, प्रोटीन बेस्ड हल्का भोजन और पर्याप्त पानी पिएं. ऑयली और जंक फूड से दूरी बनाए रखें.

2. दवाइयों और फॉलो-अप को न भूलें
इलाज के बाद नियमित रूप से डॉक्टर की सलाह के मुताबिक दवाइयां लेना और वक्त-वक्त पर चेकअप करवाना जरूरी है. फॉलो-अप से किसी भी कॉम्पलिकेशन को समय रहते पहचाना जा सकता है.

3. आराम और नींद लें
शरीर को रिकवर करने के लिए भरपूर आराम और गहरी नींद बहुत जरूरी है. थकावट महसूस होने पर खुद को आराम देना न भूलें.

4. इंफेक्शन से बचाव
कैंसर ट्रीटमेंट के बाद इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है. इसलिए साफ-सफाई पर ध्यान दें, बाहर का दूषित भोजन न खाएं और भीड़भाड़ से बचें.

5. मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें
रिकवरी के दौरान स्ट्रेस या एंग्जाइटी होना आम है. ध्यान, योग, किताबें पढ़ना या परिवार के साथ वक्त बिताना मानसिक मजबूती देता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

