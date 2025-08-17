कैंसर से भी खूंखार ये बीमारी, गले से उतरते ही पानी बन जाता है जहर, सूजने लगती हैं दिमाग की नसें
कैंसर से भी खूंखार ये बीमारी, गले से उतरते ही पानी बन जाता है जहर, सूजने लगती हैं दिमाग की नसें

Side Effects Of Excessive Drinking Water: बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना जरूरी है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है. बिना सोचे-समझे पानी पीने से हाइपोनेट्रेमिया जैसी गंभीर जानलेवा बीमारी भी हो सकती है. 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:10 PM IST
कैंसर से भी खूंखार ये बीमारी, गले से उतरते ही पानी बन जाता है जहर, सूजने लगती हैं दिमाग की नसें

हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जितना ज्यादा पानी पी सको, सेहत के लिए उतना ही अच्छा है. सुबह खाली पेट पानी पीना, हर घंटे थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना, ये सब अब हमारी स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि एक ऐसी भी स्थिति है जहां ज्यादा पानी पीना जहर बन सकता है?

जी हाँ, जिस पानी को जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए जरूरी माना जाता है, वह कुछ खास मामलों में जानलेवा भी हो सकता है. एक गंभीर बीमारी ऐसी है जिसमें शरीर में पानी की अधिकता से सोडियम का लेवल इतना गिर जाता है कि व्यक्ति बेहोश हो सकता है, यहां तक कि कोमा में भी जा सकता है. क्या है ये बीमारी, बचाव के लिए उपाय क्या है, चलिए यहां समझते हैं-

किस बीमारी में पानी बन जाता है जहर

मेडिकल भाषा में हाइपोनेट्रेमिया नाम से जाने जाने वाली बीमारी में ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकता है. ये एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें शरीर में नमक की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाती है. इससे कोशिकाएं सूजने लगती हैं, विशेषकर मस्तिष्क की कोशिकाएं, जो खतरनाक साबित हो सकता है.

पानी से लो सोडियम का कनेक्शन

सोडियम शरीर के तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने और मांसपेशियों के सही संचालन में अहम भूमिका निभाता है. लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक पानी पीता है, तो शरीर में पानी की मात्रा  ज्यादा होने से सोडियम पतला होकर कम होने लगता है.  

हाइपोनेट्रेमिया के लक्षण

लगातार थकान महसूस होना
मतली या उल्टी
सिरदर्द और चक्कर आना
मांसपेशियों में ऐंठन
अत्यधिक पसीना और कमजोरी
गंभीर स्थिति में बेहोशी या कोमा

बचाव के उपाय

इस खतरनाक बीमारी  से बचाव के लिए प्यास के अनुसार पानी पिएं, जबरदस्ती नहीं. एक बार में बहुत अधिक पानी न पिएं, पूरे दिन में थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पिएं. खेलते समय या भारी भरकम शारीरिक कसरत करते समय ORS, नींबू पानी या नारियल पानी जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स लें. जिन लोगों को किडनी या हार्ट डिजीज है, वे डॉक्टर की सलाह से ही पानी पिएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
 

 

