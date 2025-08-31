सिर्फ 5 मिनट रोज इस चीज को करने से ब्रेन रहेगा यंग, कम हो सकता है भूलने की बीमारी डिमेंशिया; नई स्टडी का दावा
डिमेंशिया एक गंभीर बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा लोगों को होती है. इसमें व्यक्ति चीजों को भूलने लगता है, काम करना मुश्किल हो जाता है और दिमाग की ताकत धीरे-धीरे कम हो जाती है. इससे लड़ाई में ये स्टडी बहुत कारगर साबित हो सकती है. 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 01:29 AM IST
आजकल लोग बहुत सी बीमारियों से परेशान हैं, जिनमें से एक है डिमेंशिया. यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को बातें याद नहीं रहतीं, उन्हें चीजें भूलने लगती हैं और धीरे-धीरे उनका दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है. डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसे रोकना बहुत जरूरी है. 

इसी से जुड़ी एक बड़ी और नई स्टडी में बताया गया है कि अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 5 मिनट भी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करता है, तो वह डिमेंशिया से बच सकता है. अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 90,000 से ज्यादा लोगों पर यह रिसर्च की और पाया कि जो लोग हफ्ते में सिर्फ 35 मिनट एक्सरसाइज करते थे, उन्हें डिमेंशिया का खतरा 41% कम था. 

इसे भी पढ़ें- वेट लॉस के लिए ईजी सलाद रेसिपी, रोज खाने से मक्खन की तरह उतरने लगेगी चर्बी

स्टडी के अहम नतीजे

इस स्टडी में 90,000 से ज्यादा 50 साल से ऊपर के लोगों को शामिल किया गया. पहले 2 साल उनकी एक्टिविटी देखी गई और अगले 4 साल उनके दिमागी स्वास्थ्य पर नजर रखी गई. वैज्ञानिकों का मानना है कि एक्सरसाइज करने से दिमाग तक बेहतर ब्लड फ्लो होता है, सूजन कम होती है और दिमाग की ताकत बनी रहती है. इससे डिमेंशिया को रोकने में मदद मिलती है.

क्या कहा रिसर्चर ने?

स्टडी के लीड रिसर्चर डॉ. अमल वानिगातुंगा ने कहा, "हमारी स्टडी बताती है कि अगर लोग हर दिन थोड़ी देर भी चलें-फिरें या हल्की एक्सरसाइज करें, तो उनका दिमाग स्वस्थ रह सकता है और डिमेंशिया का खतरा कम हो सकता है."

क्या करें आप?

हर दिन कम से कम 5 मिनट टहलें, साइकिल चलाएं या सीढ़ियां चढ़ें, पार्क में खेलें या दौड़ लगाएं. अगर हम रोज थोड़ी भी शारीरिक मेहनत करें, तो हम न सिर्फ तंदुरुस्त रहेंगे बल्कि अपने दिमाग को भी मजबूत बनाए रख सकते हैं.

 

इसे भी पढ़ें- हर समय सिर लगता है भारी? इन घरेलू उपायों से बिना दवा ठीक होगा सिरदर्द, माइंड होगा रिफ्रेश

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं.

dementia

