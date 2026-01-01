सर्दियों में हार्ट अटैक से बचने के लिए इस तरह के कपड़े, डॉक्टर से जानें बचाव का तरीका!

जैसे-जैसे ठंड बढ़ती है वैसे-वैसे हार्ट और बीपी की समस्या का रिस्क बढ़ जाता है. सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है ऐसे में हार्ट मरीज को खास देखभाल की जरूरत हैं. आइए एशियन हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी डॉ. प्रतीक चौधरी से जानते हैं सर्दियों के मौसम में हार्ट के मरीज अपनी देखभाल कैसे करें. डॉक्टर के अनुसार ठंड के मौसम में शरीर का तापमान संतुलित रखना बेहद जरूरी है.

गर्म कपड़े पहनें

ठंड के मौसम में शरीर अंदर से खुद को गर्म करने के लिए खून की नलिकाओं को सिकोड़ लेता है, जिस वजह से ब्लड फ्लो पर असर पड़ता है. ऐसे में हार्ट को पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. गर्म कपड़े पहनने से शरीर का तापमान बना रहता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस रहता है. डॉक्टर के अनुसार जब शरीर ठंड से बचा रहता है तो हार्ट पर पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है. हार्ट मरीज के लिए गर्म कपड़े किसी रक्षा कवच से कम नहीं है. हार्ट मरीज अपने पैरों और छाती को कवर करें.

बीपी रहता है कंट्रोल

ठंड की वजह से अचानक बीपी बढ़ जाता है खासकर हार्ट मरीज के साथ ऐसा होता है. क्योंकि ठंड की वजह से नलिकाएं सिकुड़ जाती है जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. ऐसे में गर्म कपड़े पहनना काफी मददगार हो सकता है. सर्दियों के मौसम में हार्ट मरीज अगर खुद को कवर करके रखते हैं तो बीपी कंट्रोल हो जाता है. सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए जैकेट, स्वेटर, मफलर और दस्ताने पहने सकते हैं.

टाइट कपड़े ना पहनें

हार्ट मरीज को सर्दियों के मौसम में ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए. बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनने से ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आ सकती है. इसके अलावा रात के समय शरीर को ठंड से बचाकर रखना चाहिए.

इन बातों का रखें ध्यान

डॉक्टर के अनुसार हार्ट मरीज को सुबह-सुबह बिना स्वेटर पहने बाहर नहीं निकलना चाहिए, सीधे ठंडी हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट पर असर पड़ सकता है. डॉक्टर के अनुसार हार्ट मरीजों में अचानक ठंड से ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

