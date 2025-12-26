सर्दियों के मौसम में हार्ट और डायबिटीज की समस्या रहेगी कंट्रोल, बस मान लें डॉक्टर की ये 4 बातें

सर्दियों के मौसम में डायबिटीज और हार्ट मरीज की समस्या बढ़ जाती है. ठंड की वजह से शरीर की खून की नलिकाएं सिकुड़ जाती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल से बाहर जाता है. सर्दियों के मौसम में छोटी सी लापरवाही दिल और डायबिटीज मरीज के लिए भारी पड़ सकता है. आकाश हेल्थकेयर के इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर राकेश पंडित से जानते हैं सर्दियों के मौसम में डायबिटीज और हार्ट मरीज देखभाल कैसे करनी चाहिए.

रोजाना दवाई का करें सेवन

डॉ. राकेश पंडित के अनुसार डायबिटीज और हार्ट मरीज को समय पर दवाइयां लेनी चाहिए. सर्दियों में कुछ मरीज बीपी और शुगर नॉर्मल दिखने पर दवाई छोड़ देते हैं जो कि खतरनाक हो सकात है. ठंड में हर्मोनल बदलाव की वजह से बीपी और शुगर अचानक बढ़ सकता है. रोजाना दवाई लेने से अचानक हार्ट अटैक और शुगर स्पाइक का रिस्क कम हो सकता है.

बैलेंस डाइट

ठंड में भूख बढ़ जाती है. सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग ऑयली और तला-भुना हुआ फूड्स खाना शुरू कर देते हैं. जिस वजह से ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. ऐसे में इस मौसम में डाइट का ध्यान रखना चाहिए. डाइट में हरी सब्जिायं, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन का सेवन करना चाहिए. सर्दियों में नमक और शुगर ज्यादा मात्रा में ना खाएं, सर्दियों के मौसम में बैलेंस डाइट का सेवन करें.

रोजाना एक्सरसाइज करें

सर्दियों के मौसम लोग एक्सरसाइज करन से बचते हैं. सर्दियों में हल्की वॉक, योग, घर के अंदर स्ट्रेचिंग जरूर करें, यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. रोजाना एक्सरसाइज करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है जो कि हार्ट को मजबूत बनाती है.

ब्लड शुगर और बीपी पर दें ध्यान

सर्दियों के मौसम में ब्लड शुगर और बीपी में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. इसी वजह से ठंड के दिनों में ब्लड शुगर और बीपी को मॉनिटरिंग जरूर करें. टाइम टू टाइम जांच कराने से बड़े खतरे से बचा जा सकता है.

