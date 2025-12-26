Advertisement
सर्दियों के मौसम में हार्ट और डायबिटीज की समस्या रहेगी कंट्रोल, बस मान लें डॉक्टर की ये 4 बातें

सर्दियों का मौसम हार्ट और डायबिटीज मरीज के लिए बेहद खतरनाक होता है. ठंड की वजह से शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं. जिस वजह से ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का लेवल  भी अंसतुलित हो जाता है. जिस वजह से हार्ट संबंधी समस्या बढ़ जाती है. आइए डॉक्टर से जानते हैं, सर्दियों में हार्ट और डायबिटीज पर क्या असर पड़ता है. 

 

Dec 26, 2025
सर्दियों के मौसम में डायबिटीज और हार्ट मरीज की समस्या बढ़ जाती है. ठंड की वजह से शरीर की खून की नलिकाएं सिकुड़ जाती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल से बाहर जाता है. सर्दियों के मौसम में छोटी सी लापरवाही दिल और डायबिटीज मरीज के लिए भारी पड़ सकता है. आकाश हेल्थकेयर के इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर राकेश पंडित से जानते हैं सर्दियों के मौसम में डायबिटीज और हार्ट मरीज देखभाल कैसे करनी चाहिए. 

रोजाना दवाई का करें सेवन 
डॉ. राकेश पंडित के अनुसार डायबिटीज और हार्ट मरीज को समय पर दवाइयां लेनी चाहिए. सर्दियों में कुछ मरीज बीपी और शुगर नॉर्मल दिखने पर दवाई छोड़ देते हैं जो कि खतरनाक हो सकात है. ठंड में हर्मोनल बदलाव की वजह से बीपी और शुगर अचानक बढ़ सकता है. रोजाना दवाई लेने से अचानक हार्ट अटैक और शुगर स्पाइक का रिस्क कम हो सकता है. 

बैलेंस डाइट 
ठंड में भूख बढ़ जाती है. सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोग ऑयली और तला-भुना हुआ फूड्स खाना शुरू कर देते हैं. जिस वजह से ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है. ऐसे में इस मौसम में डाइट का ध्यान रखना चाहिए. डाइट में हरी सब्जिायं, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन का सेवन करना चाहिए. सर्दियों में नमक और शुगर ज्यादा मात्रा में ना खाएं, सर्दियों के मौसम में बैलेंस डाइट का सेवन करें. 

रोजाना एक्सरसाइज करें 
सर्दियों के मौसम लोग एक्सरसाइज करन से बचते हैं. सर्दियों में हल्की वॉक, योग, घर के अंदर स्ट्रेचिंग जरूर करें, यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है. रोजाना एक्सरसाइज करने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है जो कि हार्ट को मजबूत बनाती है. 

ब्लड शुगर और बीपी पर दें ध्यान 
सर्दियों के मौसम में ब्लड शुगर और बीपी में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. इसी वजह से ठंड के दिनों में ब्लड शुगर और बीपी को मॉनिटरिंग जरूर करें. टाइम टू टाइम जांच कराने से बड़े खतरे से बचा जा सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

