डॉक्टर ने कहा अभी बहुत छोटी हो तुम, लेकिन फिर दिमाग तक फैल गई ये खौफनाक बीमारी

Breast Cancer: इंग्लैंड के लीसेस्टर (Leicester) के पास के एक गांव की 27 साल महिला एलिस ग्रीव्स, ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही है जो उसके फेफड़ों और दिमाग तक फैल चुका है. जबकि 24 साल की उम्र में उसके जनरल प्रैक्टिशनर ने कहा था कि वो इस बीमारी के लिए "बहुत छोटी" हैं. उसका के एक वॉर्निंग स्टोरी बन गई है, जो लोगों से गुजारिश करता है कि जब कुछ गलत लगे तो अपनी मन पर भरोसा करें और मेडिकल टेस्ट के लिए जोर दें.

शुरुआती लक्षण और अनदेखी

'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2022 में, एलिस ने अपने स्तन में एक गांठ महसूस की और अपने डॉक्टर को फोन किया. वो दावा करती है कि डॉक्टर ने उसकी जांच करने से इनकार कर दिया, और उसकी एक्टिव लाइफस्टाइल के कारण गांठ को एक खिंची हुई पेक्टोरल मसल बताया. वो एक हफ्ते में 3 से 4 हाई इंटेंसिटी फिटनेस क्लासेस में हिस्सा लेती थी. डॉक्टर ने उसे एश्योर किया कि ये "कुछ भी सीरियस नहीं" है और कहा कि वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत कम उम्र की हैं.

डॉक्टर की बातों पर यकीन करते हुए, एलिस ने उस वक्त आगे कोई जोर नहीं दिया. लेकिन तीन महीने बाद, फरवरी 2023 में, एक करीबी दोस्त के ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस ने उसे फिर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए इंस्पायर किया. इस बार उसने एग्जामिन करने पर जोर दिया, जो वो कहती है कि उसके स्वभाव के उलट है क्योंकि वह आमतौर पर "कंफर्टेबल" रहती हैं जांच करने वाले डॉक्टर ने तुरंत उसके लक्षणों की गंभीरता को पहचाना और उसे तुरंत टेस्ट के लिए भेजा.

डायग्नोसिस और शुरुआती इलाज

एक हफ्ते के भीतर, एलिस को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ. मार्च 2023 में, उसने कीमोथेरेपी शुरू की, और आखिरी 16 राउंड्स से गुजरी. अगस्त 2023 में, उसकी डबल मास्टेक्टॉमी हुई, जिसे वो "लाइफ सेविंग" बताती है. शुरुआत में, इलाज काम कर रहा था.

हालांकि, मई 2024 में, जांच से पता चला कि कैंसर स्टेज-4 तक बढ़ गया था और उसके फेफड़ों तक फैल गया था. उसने आगे रेडियोथेरेपी करवाई, लेकिन मार्च 2025 तक, उसे बताया गया कि ये बीमारी उसके दिमाग तक भी फैल चुकी है.

दिमाग की सर्जरी और मौजूदा हाल

जून 2025 में, एलिस की दिमाग के ट्यूमर को हटाने के लिए इमरजेंसी सर्जरी हुई. 31 जुलाई को उसके फॉलो-अप तक, उसका न्यूरोसर्जन उसके ठीक होने से सटिस्फाइड था. सर्जरी के बाद से वो मौजूदा वक्त में कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से नहीं गुजर रही है, और फेफड़ों के मेटास्टेसिस कम हुए हैं या नहीं, ये आकलन करने के लिए 8-12 हफ्ते में एक फॉलो-अप स्कैन का इंतजार कर रही है. हालांकि कैंसर उसके ब्रेस्ट और ब्रेन से साफ हो गया है, लेकिन ये उसके फेफड़ों में बरकरार है. वो सुधार की उम्मीद रखती है और अपनी कंडीशन की बारीकी से मॉनिटर करना जारी रखेगी.



छूटे हुए डायग्नोसिस पर मलाल

एलिस मानती हैं कि वो निराश महसूस करती है कि उसके कैंसर को शुरुआत में खारिज कर दिया गया था और उसे अफसोस है कि उसने जल्द ही एक सही टेस्ट के लिए और जोर नहीं दिया. वो कहती हैं, "आप अपने शरीर को जानते हैं. अगर कुछ ठीक नहीं लगता है, तो आपको अपनी मन पर भरोसा करना चाहिए और उसका पीछा करना चाहिए, भले ही वो कुछ भी न निकले. कम से कम आपको दिमागी सुकून मिलेगा."

हेल्थ अथॉरिटी का रिस्पॉन्स

लीसेस्टर, लीसेस्टरशायर और रटलैंड आईसीबी के एक प्रवक्ता ने कहा कि वो गोपनीयता के कारण निजी मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैंसर के बारे में चिंतित किसी भी शख्स को तुरंत डॉक्टर के पास जांच करना चाहिए. उन्होंने जोर दिया कि अर्ली डायग्नोसिस से इलाज के नतीजों में बहुत सुधार होता है.

ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें

अर्ली सेल्फ डिटेक्शन के लिए रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन जरूरी हैं. ब्रेस्ट टिशू कॉलरबोन से लेकर बगल तक फैले होते हैं, इसलिए इन एरियाज को भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए ताकि आप अपने ब्रेस्ट की बनावट से फैमिलियर हो सकें और अनयुजुअल चेंजेज का जल्दी पता लगा सकें. मंथली हार्मोनल उतार-चढ़ाव के कारण स्तनों में अस्थायी बदलाव हो सकते हैं, लेकिन लगातार बदलावों की हमेशा जांच की जानी चाहिए.

5 स्टेप्स में करें चेक

1. बांहों को बगल में रखकर देखें: शीशे के सामने सीधे कंधों और हाथों को कूल्हों पर रखकर खड़े हों। त्वचा में डिंपल, सिकुड़न, उभार, लालिमा, चकत्ते, या निप्पल में बदलाव देखें।

2. बांहों को ऊपर उठाकर नजरें दौड़ाएं: दोनों बांहों को उठाएं और उन्हीं इशारों को देखें.

3. निप्पल से डिसचार्ज की जांच करें: बांहों को उठाकर, किसी भी निप्पल से फ्लूइड (दूध जैसा, पीला, पानी जैसा, या खून मिला हुआ) देखें.

3. लेटकर और छूकर देखें: दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके हर ब्रेस्ट को स्मॉल सर्कुलर मोशंस में जांच करें, पूरे स्तन को ऊपर से नीचे तक कवर करें. अलग-अलग गहराई में टिशू को एनालाइज करने के लिए हल्का, मिडियम और जोर का दबाव डालें.

4. खड़े होकर/बैठकर छूकर देखें: सीधे खड़े होकर वही सर्कुलर मोशन चेकिंग को दोहराएं.

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)