धक-धक.. अब स्टेथोस्कोप में भी आया AI, महज 15 सेकेंड में बताएगा दिल का हाल, लाइफसेविंग डिवाइस में क्या है खास?

सदियों से स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल डॉक्टर कर रहे हैं, जिसमें टाइम-टाइम पर एडवांसमेंट होता जा रहा है, लेकिन अब इस टूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक भी एड हो गई है, जो जिंदगी बचाने के काम आ सकती है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 31, 2025, 07:44 AM IST
AI Stethoscope: एआई न सिर्फ तकनीक में सुधार कर रहा है, बल्कि साइंस, दवाओं और लाइफ को भी एडवांस बना रहा है. इसने डॉक्टरों को कई नए टूल्स और तकनीकें बनाने और उनका इस्तेमाल करने में मदद की है, जिनमें पहले काफी वक्त लगता था. ट्रेडिशनल स्टेथोस्कोप का आविष्कार साल 1816 में हुआ था, जिसका इस्तेमाल शरीर के भीतर की आवाजों को सुनने के लिए किया जाता रहा है और ये दशकों से मेडिकल टूल्स का एक अहम हिस्सा रहा है. अब, इंपीरियल कॉलेज लंदन और इंपीरियल कॉलेज हेल्थकेयर एनएचएस ट्रस्ट के रिसर्चर्स की एक टीम ने एआई क्षमताओं वाला एक हाई टेक अपग्रेडेड स्टेथोस्कोप डेवलप किया है.

ये टूल क्या कर सकता है?
यह नया टूल हार्ट की 3  परेशानियों का पता लगा सकता है, जो ताश के पत्ते के शेप का है, कैलिफोर्निया की एक कंपनी, एको हेल्थ द्वारा निर्मित किया गया है. इसे मरीज के सीने पर रखा जाता है ताकि उनके दिल से आने वाले रिदम की ईसीजी रिकॉर्डिंग की जा सके, जबकि इसका माइक्रोफोन दिल से बहने वाले खून की आवाज को रिकॉर्ड करता है. फिर, इंफॉर्मेशन को एआई एल्गोरिदम के जरिए एनालिसिस के लिए क्लाउड पर भेजा जाता है जो पता लगाता है कि क्या शख्स जोखिम में है और इसे स्मार्टफोन पर वापस भेजता है. 

ये सिर्फ 15 सेकंड में हार्ट फेलियर, हार्ट वाल्व डिजीज और एब्नॉर्मल हार्ट रिदम को डायग्नोज कर सकता है. ये इंसानी कान के लिए पता न लगा सकने वाले दिल की धड़कन और ब्लड फ्लो में छोटे अंतर को भी एनालाइज कर सकता है और एक ही वक्त में तेजी से ईसीजी ले सकता है. इससे लाइफ सेविंग दवाओं की जरूरत वाले लोगों को उनकी हालत बिगड़ने से पहले पहचाना जा सकता है. जिन लोगों की नए स्टेथोस्कोप से जांच की गई, उनमें दिल की गति रुकने की संभावना उन मरीजों की तुलना में दोगुनी थी जिनकी जांच इस टूल से नहीं की गई थी. पेशेंट में एट्रियल फिब्रिलेशन होने की संभावना 3 गुना ज्यादा थी, ये एक एब्नॉर्मल हार्ट रिदम है जो स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकती है. उनमें हार्ट वाल्व डिजीज होने की संभावना दोगुनी थी, जब एक या एक से ज्यादा हार्ट वाल्व ठीक से काम नहीं करते.

डॉक्टर क्या सोचते हैं?
इंपीरियल कॉलेज लंदन के नेशनल हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट और इंपीरियल कॉलेज हेल्थकेयर एनएचएस ट्रस्ट के डॉ. पैट्रिक बैच्टिगर (Dr. Patrik Bächtiger) ने कहा, "ये इनक्रेडिबल है कि एक स्मार्ट स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल 15 सेकंड की जांच के लिए किया जा सकता है और फिर एआई तुरंत एक टेस्ट रिजल्ट दे सकता है जो बताता है कि किसी को हार्ट फेलियर, एट्रियल फाइब्रिलेशन या हार्ट वाल्व डिजीज है या नहीं."

इंपीरियल कॉलेज के डॉ. मिहिर केल्शिकर (Dr. Mihir Kelshiker) ने कहा, "हार्ट फेलियर वाले ज्यादातर लोगों का डायग्नोसिस सिर्फ तब किया जाता है जब वो गंभीर रूप से बीमार होकर एक्सीडेंट एंड इमरेजेंसी में पहुंचते हैं. ये ट्रायल दिखाता है कि एआई-इनेबल्ड स्टेथोस्कोप इसे बदल सकते हैं - जनरल प्रैक्टिसनर (डॉक्टर) को परेशानियों को पहले पहचानने के लिए एक क्विक, सिंपल टूल दे सकते हैं, ताकि मरीजों को जल्द ही सही इलाज मिल सके," 

;