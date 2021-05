इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है Black Fungus के मामले बढ़ने का कारण? मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बताई वजह

नई दिल्ली: कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब लोगों को ब्लैक फंगस का डर सताने लगा है. देशभर में ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस को महामारी भी घोषित कर दिया गया है. शुरुआती दौर में ब्लैक फंगस की मुख्य वजह स्टेरॉयड बताई गई, लेकिन कुछ विषेशज्ञ इस बीमारी की कुछ और ही वजह बता रहे हैं.

दरअसल, कोविड19 की पहले लहर में शुगर के काफी मरीज इसके चपेट में आ गए थे. वे काफी समय तक ICU में भी भर्ती रहे, इस दौरान उनको स्टेरॉयड की डोज भी दी गई. लेकिन, उस समय तक ब्लैक फंगस फैला नहीं था.

इंडस्ट्रीयल ऑक्सीजन भी हो सकता है कारण

ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच एम्स की डॉक्टर प्रोफेसर उमा कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि कोरोना मरीजों को मेडिकल ऑक्सीजन की जगह इंडस्ट्रीयल ऑक्सीजन दिए जाने की वजह से मामले बढ़ रहे हैं.उन्होंने कहा कि ह्यूमिडिफायर में स्टेरायल वाटर की जगह गंदे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है.

Used #steroids in lakhs of rheumatology patients for weeks but never witnessed such numbers of #Mucormycosis as within last few weeks. Is it Covid playing with the immunity to invite #Mucormycosis or the use of industrial #Oxygen during crisis? @ICMRDELHI @drharshvardhan

— Prof. (Dr) Uma Kumar (@_Rheuma) May 20, 2021