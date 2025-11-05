Brucella Virus: कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कच्चा दूध सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है. हालांकि डॉक्टरों ने ऐसा करने से बचने के लिए कहा है क्योंकि ऐसा करने से Brucella Virus का खतरा बढ़ रहा है.
Trending Photos
Brucella: कुछ लोगों के लिए कच्चा दूध पीना बहुत आम है, हालांकि यह कई बार सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कच्चा दूध पीना कई बार खतरनाक संक्रमण की वजह बन सकता है. क्योंकि पशुओं के जरिए फैलने वाले अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. इन संक्रमणों में सबसे अहम 'ब्रूसेला' बताया जा रहा है.
विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रूसेला का संक्रमण दुधारू पालतु जानवरों के जरिए इंसानों में फैलता है. साथ ही यह संक्रमण इंसानों तक अपनी पहुंच दूध के जरिए बना रहा है. क्योंकि बहुत से लोग कच्चा दूध ही पी लेते हैं और पशु के दूध के माध्यम से यह संक्रमण इंसानों तक पहुंचता है और फिर स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बन जाता है.
एम्स के स्वास्थ्य जागरुकता हफ्ते के मद्देनजर आयोजित हुए एक प्रोग्राम के दौरान डॉक्टरों ने इससे संबंधित लोगों को अलर्ट किया. डॉक्टरों ने बताया कि इंसानों का स्वास्थ्य ना सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा है, बल्कि जानवरों, खासकर पालतु पशुओं से भी जुड़ा है और और तरह की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं. ऐसे में लोगों के सेहतमंद रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को ठीक रखना जरूरी है. इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए दूध पीने से पहले उबाल लेना चाहिए.
कई रिसर्च में दावा किया गया है कि 14 से 16 फीसद दूध देने वाली पशुओं में ब्रूसेला का संक्रमण पाया जाता है. विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई जानवर बीमार होता है. इसकी पहचान के लिए बताया गया है कि जब कोई पशु खाना कम कर दे, सुस्त हो जाए, दूध कम देने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए.
इस बीच कुछ लोगों के जहन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि क्या पैकेट वाले दूध में इस तरह के खतरा है? तो इसका जवाब है 'नहीं'. क्योंकि पैकेट वाला दूध पाश्चुरीकृत होता है, इसलिए उसमें इस तरह के खतरे नहीं होते. हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैकेट वाले दूध को भी एक उबाल लेना चाहिए.