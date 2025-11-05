Advertisement
trendingNow12989186
Hindi NewsHealth

कच्चा दूध पीते हैं तो हो जाएं अलर्ट! जानवरों से सीधे इंसानों में पहुंच रहा ये खतरनाक इंफेक्‍शन

Brucella Virus: कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कच्चा दूध सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है. हालांकि डॉक्टरों ने ऐसा करने से बचने के लिए कहा है क्योंकि ऐसा करने से Brucella Virus का खतरा बढ़ रहा है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 05, 2025, 10:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कच्चा दूध पीते हैं तो हो जाएं अलर्ट! जानवरों से सीधे इंसानों में पहुंच रहा ये खतरनाक इंफेक्‍शन

Brucella: कुछ लोगों के लिए कच्चा दूध पीना बहुत आम है, हालांकि यह कई बार सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि कच्चा दूध पीना कई बार खतरनाक संक्रमण की वजह बन सकता है. क्योंकि पशुओं के जरिए फैलने वाले अलग-अलग तरह के बैक्टीरिया के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. इन संक्रमणों में सबसे अहम 'ब्रूसेला' बताया जा रहा है.

कच्चा दूध पीने से संक्रमण

विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रूसेला का संक्रमण दुधारू पालतु जानवरों के जरिए इंसानों में फैलता है. साथ ही यह संक्रमण इंसानों तक अपनी पहुंच दूध के जरिए बना रहा है. क्योंकि बहुत से लोग कच्चा दूध ही पी लेते हैं और पशु के दूध के माध्यम से यह संक्रमण इंसानों तक पहुंचता है और फिर स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्या बन जाता है.

एम्स के प्रोग्राम में लोगों को किया गया जागरूक

एम्स के स्वास्थ्य जागरुकता हफ्ते के मद्देनजर आयोजित हुए एक प्रोग्राम के दौरान डॉक्टरों ने इससे संबंधित लोगों को अलर्ट किया. डॉक्टरों ने बताया कि इंसानों का स्वास्थ्य ना सिर्फ पर्यावरण से जुड़ा है, बल्कि जानवरों, खासकर पालतु पशुओं से भी जुड़ा है और और तरह की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं. ऐसे में लोगों के सेहतमंद रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को ठीक रखना जरूरी है. इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए दूध पीने से पहले उबाल लेना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें बीमारी जानवर की पहचान?

कई रिसर्च में दावा किया गया है कि 14 से 16 फीसद दूध देने वाली पशुओं में ब्रूसेला का संक्रमण पाया जाता है. विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई जानवर बीमार होता है. इसकी पहचान के लिए बताया गया है कि जब कोई पशु खाना कम कर दे, सुस्त हो जाए, दूध कम देने लगे तो सतर्क हो जाना चाहिए. 

क्या पैकेट वाला दूध भी है खतरनाक?

इस बीच कुछ लोगों के जहन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि क्या पैकेट वाले दूध में इस तरह के खतरा है? तो इसका जवाब है 'नहीं'. क्योंकि पैकेट वाला दूध पाश्चुरीकृत होता है, इसलिए उसमें इस तरह के खतरे नहीं होते. हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पैकेट वाले दूध को भी एक उबाल लेना चाहिए. 

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Raw MilkBrucella

Trending news

टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात
Maharashtra news
इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में दे दी सौगात