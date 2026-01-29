फैटी लिवर की समस्या से हैं परेशान, डॉक्टर सरीन से जानें इसे रिवर्स करने का तरीका!

Advertisement
आज के समय में फैटी लिवर की समस्या तेजी से फैल रही हैं. फैटी लिवर की समस्या को अनदेखा करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. आइए डॉक्टर सरीन से जानते हैं फैटी लिवर को कैसे ठीक करें. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Jan 29, 2026, 09:22 PM IST
लिवर से जुड़ी समस्या तेजी से बढ़ रही है. गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग फैटी लिवर की समस्या से जुझ रहे हैं. पहले के समय में शराब पीने वाले में फैटी लिवर की समस्या अधिक देखने को मिलती थी लेकिन आज के समय में नॉन-अल्कोहॉलिक फैटी लिवर की समस्या बढ़ रही है. पॉपुलर डॉक्टर SK सरीन से जानते हैं फैटी लिवर को ठीक करने के उपाय. 

शराब है दुश्मन 
डॉक्टर के एसके सरीन के अनुसार शराब को लिवर का बहुत बड़ा दुश्मन माना जा सकता है. फैटी लिवर की समस्या होने पर शराब जहर की तरह काम करती है. फैटी लिवर से राहत पाने के लिए सबसे पहले शराब छोड़ दें. इसके अलावा डाइट का भी खास ध्यान दें. 

वर्कआउट 
आज के समय में अधिकतर लोग एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं. कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से फैटी लिवर की समस्या बढ़ जाती है. फैटी लिवर की समस्या से राहत पाने के लिए रोजाना वर्कआउट करें. 

खतरनाक है फैटी लिवर 
डॉक्टर सरीन ने एक इंटरव्यू में बताया कि फैटी लिवर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. अगर लाइफस्टाइल और डाइटमें बदलाव ना किए जाएं तो लिवर में सूजन की समस्या बढ़ सकती है. यही सूजन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर सिरोसिस में बदल जाता है. ऐसे में फैटी लिवर की समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए.

जंक फूड्स का सेवन ना करें 
डॉक्टर सरीन के अनुसार शुगर, कोल्ड ड्रिंक और प्रोसेस्ड फूड फैटी लिवर की समस्या को बढ़ा सकता है. सॉफ्ट ड्रिंक में फ्रक्टोज होता है जो कि सीधे लिवर में फैट बना देता है. पैकेज्ड फूड्स और जंक फूड्स का कम से कम सेवन करें. 

ब्लैक कॉफी 
अगर आपको हाई बीपी की समस्या नहीं है तो आप रोजाना 1 से 2 कप काली कॉफी पीना शुरू कर दें, लिवर में जमा फैट कम हो सकता है. 

सेब 
फैटी लिवर के मरीज रोजाना 2 सेब का सेवन करें. सेब का सेवन करने से लिवर हेल्दी रहता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

