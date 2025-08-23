सुबह सिर्फ एक ग्लास गर्म पानी, और शरीर की ये परेशानियां होंगी छूमंतर, कम खर्च में होगा काम
गर्म पानी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, इसका पता तब तक नहीं चलेगा जब तक कि आप खुद इसे नहीं आजमाएंगे. हालांकि ऐसा डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 23, 2025, 01:27 PM IST
Hot Water: हर सुबह की शुरुआत हम किसी न किसी आदत से करते हैं, कोई चाय पीता है, कोई अखबार पढ़ता है, तो कोई जल्दी-जल्दी तैयार होकर ऑफिस भागता है. लेकिन इन सबके बीच एक आदत ऐसी भी है जो न ज्यादा वक्त लेती है, न ज्यादा मेहनत मांगती है, और न ही कोई खर्च कराती है. ये आदत है सुबह-सुबह गर्म पानी पीने की.

'अमृत' के जैसा है गर्म पानी
भारत में पुराने वक्त से ही आयुर्वेद में गर्म पानी को अमृत के जैसा माना गया है. बड़े-बुजुर्ग अकसर कहते हैं कि दिन की शुरुआत गर्म पानी से करनी चाहिए. ये सिर्फ एक घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि अब साइंस भी इस बात को मानता है कि गर्म पानी पीना शरीर के लिए फायदेमंद है. खासकर जब हम ठंडे पानी की आदत के आदी हो जाते हैं, तब गुनगुना पानी धीरे-धीरे शरीर में अंदरूनी सफाई का काम करता है.

पेट रहेगा साफ
गर्म पानी सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करता है. सुबह खाली पेट एक गिलास गर्म पानी पीने से पेट साफ रहता है और कब्ज जैसी परेशानियां धीरे-धीरे दूर हो जाती है. जब खाना अच्छे से पचेगा, तो शरीर हल्का महसूस करेगा और मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होगा, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है. यही नहीं, पेट में गैस, भारीपन या जलन की शिकायत भी कम होती है.

बॉडी होगी डिटॉक्स
इसके अलावा, गर्म पानी शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, यानी शरीर से टॉक्सिंस बाहर निकालता है. जब हम गर्म पानी पीते हैं तो पसीना आता है या पेशाब ज्यादा आता है, जिससे शरीर अंदर से साफ होता है. यही वजह है कि त्वचा में भी निखार आता है और चेहरे पर चमक बनी रहती है.

सर्दी-जुकाम से राहत
गर्म पानी गले की खराश, नाक बंद या हल्की सर्दी में भी राहत देता है. अगर उसमें शहद या नींबू मिला दिया जाए, तो और भी फायदे मिलते हैं. दिनभर की भागदौड़ के बाद रात को एक कप गुनगुना पानी पीने से मन शांत होता है, नींद बेहतर आती है और थकान भी दूर होती है. मेंटल स्ट्रेस को कम करने का ये एक सरल और घरेलू उपाय है.

(इनपुट-आईएएनएस)

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

