आज भी सुबह खाली पेट चाय पी है आपने? जानिए कैसे बन रहे हैं खुद की सेहत के दुश्मन

Drinking Tea Empty Stomach: भारत में सुबह की शुरुआत अक्सर एक प्याली चाय से होती है. नींद से जागते ही चाय की चुस्की लेना न सिर्फ आदत बन चुकी है, बल्कि कई लोगों के लिए दिनभर की एनर्जी को हासिल करने का एक तरीका भी है. लेकिन, ये आदत धीरे-धीरे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है.

सुबह खाली पेट चाय पीने के नुकसान

आयुर्वेद के मुताबिक, सुबह का वक्त शरीर के वात और पित्त दोषों के सक्रिय होने का होता है. इस वक्त पेट खाली होता है और उसमें कुदरती तौर पर पाचन अग्नि तेज होती है. ऐसे में अगर सीधे कैफीन और टैनिन से भरपूर चाय पी ली जाए, तो ये पाचन अग्नि को प्रभावित करती है. इससे न सिर्फ एसिडिटी और गैस की समस्या हो सकती है, बल्कि लंबे समय तक ऐसा करने से पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंच सकता है.

एसिड का लेवल बढ़ेगा

वहीं, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, खाली पेट चाय पीने से शरीर में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे गैस्ट्रिक इरिटेशन, जलन और अपच की समस्या होती है. चाय में मौजूद कैफीन शरीर में तनाव को बढ़ाने वाले हार्मोन यानी कॉर्टिसोल को भी बढ़ाता है. जब ये हार्मोन बार-बार और ज्यादा क्वांटिटी में एक्टिव होता है, तो मेंटल इम्बैलेंस, चिड़चिड़ापन और नींद न आने जैसी परेशानियां सामने आती हैं.

कमजोर शरीर

खाली पेट कैफीन लेने से भूख भी कम लगने लगती है, जिससे शरीर को जरूरी न्यूट्रीएंट्स वक्त पर नहीं मिल पाते. इससे आयरन की कमी, एनीमिया, और कमजोरी की शिकायत हो सकती है. जो लोग दिन में 5 से 6 कप चाय पीते हैं, उनके शरीर में पोषक तत्वों का एब्जॉर्ब्शन कम हो जाता है और थकान बनी रहती है.

डिहाइड्रेशन

सुबह उठते ही चाय पीना शरीर को ज्यादा डिहाइड्रेट कर सकता है. इससे स्किन में रूखापन, सिरदर्द और सुस्ती महसूस हो सकती है. इसके अलावा, चीनी और चाय में मौजूद एसिड मिलकर दांतों के इनेमल को कमजोर कर सकते हैं. लंबे वक्त तक ऐसा करने से दांत पीले पड़ सकते हैं और हड्डियां भी धीरे-धीरे कमजोर हो सकती हैं.

