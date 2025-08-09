खतरे से खाली नहीं, ज्यादा पानी पीना पड़ सकता है भारी; एक्सपर्ट से जानें एक दिन में कितने लीटर पानी की होती जरूरत

How Many Liters of Water is Needed in a Day: बहुत लोगों ने आपको ये बताया होगा कि कम पानी पीने से क्या होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ज्यादा पानी पीना का सेहत पर क्या असर पड़ता है. जिस तरह कम पानी पीना नुकसानदेह है, उसी जरूरत से ज्यादा पानी भी कई समस्याओं का कारण बन सकता है. दिनभर में जरूरत से ज्यादा पानी पीने से ‘वाटर इंटॉक्सिकेशन’ या ‘हाइपोनेट्रेमिया’ जैसी समस्या हो सकती है, जिससे खून में सोडियम लेवल कम हो जाता है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि ज्यादा पानी पीने से क्या नुकसान होता है, इसके साथ-साथ एक्सपर्ट से जानेंगे कि एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए?

इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ सकता है

हमारे शरीर को हेल्दी रखने में कई मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे बॉडी में सोडियम, पोटैशियम का बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है. ऐसे में जब हम जरूरत से ज्यादा पानी पीने लगते हैं, तो ब्लड में सोडियम लेवल कम हो जाता है, जिससे थकान, चक्कर, सिरदर्द और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती है. वहीं गंभरी मामलों में ये ब्रेन स्वेलिंग और कोमा का भी कारण बन सकता है.

किडनी पर प्रेशर

किडनी हमारे शरीर में एक अहम रोल निभाता है, इसका काम शरीर में अतिरिक्त पानी और टॉक्सिन्स को बाहर निकालना होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब हम जरूरत से ज्यादा पानी पीने लगते हैं, तो इससे किडनी पर प्रेशर पड़ने लगता है. वहीं ऐसा लंबे समय तक होने पर किडनी की क्षमता पर असर पड़ सकता है और यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी पर बुरा असर पड़ता है.

नींद और मेटाबॉलिज्म पर असर

दिन भर की कमी पूरी करने के लिए कई लोग रात के खाने के बाद ज्यादा पानी पी लेते हैं, जिससे नींद और मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है. दरअसल रात में जरूरत से ज्यादा पानी पीने से बार-बार बाथरूम जाने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे नींद पूरी नहीं हो पाती. वहीं, शरीर का मेटाबॉलिक प्रोसेस का बैलेंस बिगड़ सकता है. ऐसी स्थिति में व्यक्ति को थकान और कमजोरी महसूस होती है.

एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए?

मायो क्लिनिक के अनुसार, रोजाना पुरुषों को लगभग 15.5 कप यानी 3.7 लीटर और महिलाओं को लगभग 11.5 कप यानी 2.7 लीटर पानी पीना चाहिए. हालांकि, ये मात्रा मौसम, फिजिकल एक्टिविटी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से बदल सकती है.

