रात को सोते समय मुंह से लार गिरती है? ये 5 खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं कारण
रात को सोते समय मुंह से लार गिरती है? ये 5 खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं कारण

रात में सोते समय मुंह से लार गिरना कभी-कभी तो नार्मल होता है, लेकिन अगर यह रोज होने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए. रात में सोते समय मुंह से लार गिरना किसी छिपी हुई बीमारी का संकेत हो सकता है. अक्सर लोग इसे नार्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं लेकिन इसके पीछे कुछ गंभीर बीमारी हो सकती है, जिनका समय रहते इलाज जरूरी है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:12 PM IST
रात को सोते समय मुंह से लार गिरती है? ये 5 खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं कारण

Drooling While Sleeping: क्या आप भी रात में सोते हैं तो मुंह से लार गिरती है? अगर जवाब हां है तो जरा सावधान हो जाइए. एक-दो बार ऐसा होना सामान्य बात है, लेकिन अगर यह रोज होने लगे तो इसे बिलकुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए. बार-बार लार गिरना यानी ड्रूलिंग कई बार शरीर में छिपी गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है. कई लोग रात को सोते समय मुंह से लार गिरने की समस्या से परेशान रहते हैं. और इसे नार्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं. लेकिन समय रहते इसपर ध्यना न दिया जाए तो यह आगे चलकर बड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं ऐसी 5 बीमारियों के बारे में जिनसे यह समस्या जुड़ी हो सकती है.

साइनस इन्फेक्शन
अगर आप सोते हैं और मुंह से हर दिन लार गिरती है तो हो सकता है कि यह साइसन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साइनस आपके चेहरे की हड्डियों में हवा से भरे खाली स्थान होते हैं, जो नाक से जुड़े होते हैं. साइनस में सूजन या इन्फेक्शन होने पर नाक बंद हो जाती है, जिससे व्यक्ति मुंह से सांस लेने लगता है. नींद के समय मुंह खुला रहने से लार कंट्रोल नहीं रहती है और बहने लगती है. यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो तुरंत हेल्थ एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए.

दांतों या मसूड़ों की भी हो सकती है समस्या  
अगर आपके दांतो या मसूड़ों में इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार का समस्या होतो तो भी यह समस्या हो सकती है. मुंह में इंफेक्शन, दांतों की सड़न या मसूड़ों में सूजन होने पर लार ग्रंथियां ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं, जिससे लार का बहाव तेज हो जाता है. यह ज्यादा लार सोने के दौरान मुंह से बाहर निकल सकती है. ऐसे लक्षणों में डेंटल एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए.

नींद से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है वजह 
अगर किसी को स्लीप एपनिया की समस्या है तो भी आपके सोने के दौरान लार मुंह से बहने लगती है. स्लीप एपनिया में नींद के दौरान सांस रुक-रुक कर चलती है, जिससे व्यक्ति मुंह खोलकर सांस लेने लगता है. इससे मुंह सूखने लगता है और लार बहने लगती है. यह एक गंभीर समस्या है, जिसे समय रहते इलाज कराना बहुत ही जरूरी होता है. 

गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज 
अगर आपको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज यानी GERD है, तो पेट का एसिड गले तक आ सकता है. ऐसा होने पर शरीर इस एसिड को संतुलित करने के लिए ज्यादा लार बनाता है. ये अतिरिक्त लार सोते समय खासकर जब आप पीठ के बल लेटे हों तो आसानी से मुंह से बाहर निकल सकती है.
 
न्यूरोलॉजिकल समस्याएं
पार्किंसन, ब्रेन स्ट्रोक या मांसपेशियों से जुड़ी कुछ बीमारियां मुंह और गले की मांसपेशियों को कमजोर बना देती हैं. इससे लार निगलना मुश्किल हो जाता है और वह मुंह में जमा होकर नींद के दौरान बाहर गिरने लगती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

;