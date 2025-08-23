गर्दन की नस दबने पर दिखते हैं ये लक्षण, शुरुआती संकेतों की अनदेखी से खड़ी हो सकती है ये परेशानी!

गर्दन की नस दबना बेहद गंभीर स्थिति होती है. गर्दन की नस दबने पर अगर ध्यान नहीं दिया गया था ऑपरेशन की नौबत आ सकती है. गर्दन की नस दबने पर शरीर में कुछ संकेत नजर आते हैं. इन लक्षणों की पहचान कर इस समस्या से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं गर्दन की नस दबने पर शरीर में कौन-कौन से लक्षण नजर आते हैं.

हाथों में झुनझुनी होना

Add Zee News as a Preferred Source

गर्दन की नस दबने पर ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आती है जिस वजह से हाथों, उंगलियों और कलाइयों में झुनझुनी की समस्या महसूस होती है. कुछ लोगों को हाथों में पिन या सुई चुमने जैसा महसूस हो सकती है. ऐसे में हाथों की झुनझुनी को नजरअंदाज ना करें.

चक्कर आना

गर्दन की नस दबने पर रीढ़ की हड्डी की नसों पर अधिक दबाव पड़ता है जिस वजह से बार-बार चक्कर आ सकते हैं. कई बार लोग इसे लो बीपी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं जो कि समय के साथ खतरनाक हो सकता है.

गर्दन या सिर में दर्द

गर्दन की नस दबने की वजह से गर्दन में काफी दर्द होता है. गर्दन से शुरू होकर यह दर्द सिर तक फैल सकता है. कई बार दर्द इतना तेज होता है कि सिर हिलान में भी परेशानी आती है. लंबे समय तक गर्दन और सिर दर्द की समस्या को नजरअंदाज ना करें.

कंधे और पीठ में दर्द होना

गर्दन की नसें ना केवल गर्दन तक होती है बल्कि यह कंधे और पीठ के ऊपरी हिस्से तक फैली होती है. ऐसे में गर्दन की नस दबने पर कंधों और पीठ पर काफी दर्द होता है. कंधों में भारीपन, अकड़न और पीठ में लगातार होने वाला गर्दन की दबी नस का संकेत हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत, स्किन या बालों से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.