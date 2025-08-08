सुबह हल्दी के साथ खा लो बस ये एक चीज, लिवर बोलेगा थैंक यू!
सुबह हल्दी के साथ खा लो बस ये एक चीज, लिवर बोलेगा थैंक यू!

क्या आप को भी बार-बार थकान महसूस होती है? अक्सर पेट भारी हो जाता है या फिर अपच जैसी समस्या होती है? ये सब लिवर में गंदगी जमा होने के कारण हो सकते हैं. अगर आप सुबह हल्दी के साथ एक खास चीज लें तो लिवर की सफाई खुद ही होने लगती है. यह तरीका न केवल आसान है, बल्कि शरीर को नेचुरली डिटॉक्स भी करता है. आइए जानते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 08, 2025, 06:50 AM IST
सुबह हल्दी के साथ खा लो बस ये एक चीज, लिवर बोलेगा थैंक यू!

Liver Health Tips: आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने खान-पान का बहुत ध्यान नहीं दे पाते हैं. कभी बाहर का खाना तो कभी देर से खाना खाते हैं, देर से सोते हैं और ठीक से पानी भी नहीं पीते. इन सबका सबसे ज्यादा असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है लेकिन इन सब का सबसे ज्यादा असर लिवर पर पड़ता है. लिवर शरीर की सफाई करता है, लेकिन जब उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो वह खुद ही गंदगी से भरने लगता है. ऐसे में लिवर की सही देखभाल बेहद जरूरी है. ऐसे में अगर आप सुबह-सुबह हल्दी के साथ सिर्फ एक खास चीज खा लें तो लिवर खुद ब खुद साफ होने लगता है. सबसे खास बात यह है कि ये तरीका न तो महंगा है और न ही मुश्किल. तो आइए जानते हैं कौन-सी है वो चीज और कैसे करें इसका इस्तेमाल.

लिवर को साफ करने के लिए आपको केवल दो चीजों की जरूरत होगी, जिनकी सहायता से लिवर को साफ किया जा सकता है. ये चीजें हल्दी और मुलेठी हैं.

हल्दी है गुणकारी
आयुर्वेद में भी हल्दी को गोल्डन लिवर प्रोटेक्टर कहा गया है. इसमें मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व लिवर से जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है. हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि हल्दी के नियमित सेवन से लिवर में अगर सूजन की भी समस्या है तो वह दूर हो सकती है, डाइजेशन सही होता है, बाइल जूस का फ्लो बढ़ता है, जिससे फैट्स आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं.

फायदेमंद है मुलेठी
मुलेठी भी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है. यह लिवर की गर्मी को शांत कर, लिवर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की फिर से मरम्मत करती है. साथ ही मुलेठी के सेवन से हार्मोन बैलेंस करने में भी सहायता मिलती है.

वहीं अगर हल्दी और मुलेठी का सेवन लगाता किया जाए तो इससे लिवर की पूरी सफाई और मरम्मत हो जाती है. एक ओर जहां हल्दी टॉक्सिन्स को साफ करती है, तो वहीं मुलेठी लिवर को शांत करती है साथ ही उसकी मरम्मत करती है.

इस तरह करें सेवन
इसके लिए आपको आधे चम्मच हल्दी और हल्दी का आधा मुलेठी पाउडर मिक्स कर लें. 
इस पाउडर को एक गिलास गुनगुने पानी में डालकर अच्छी तरह मिला लें.
इसे हर दिन सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले पी लें.

हेल्थ एक्सपर्ट का भी मानना है कि यह आसान घरेलू उपाय आपके लिवर को रोजाना डिटॉक्स करने में सहायता कर सकता है. हल्दी और मुलेठी दोनों ही आयुर्वेद में सालों से उपयोग की जा रही हैं. इसे अपने सुबह के रूटीन में शामिल कर आप अपने लीवर को फिट रख सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

