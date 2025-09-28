Advertisement
trendingNow12940451
Hindi NewsHealth

शरीर में रहती है कमजोरी, हड्डियों में नहीं बची ताकत; डाइट में आज ही शामिल करें ये चीजें!

आज के समय में अधिकतर लोग लो एनर्जी और कैल्शियम की कमी से परेशान हैं. आइए जानते हैं शरीर में खून की कमी, या फिर सिर में चक्कर आने पर इन चीजों का सेवन करना चाहिए. 

Written By  IANS|Last Updated: Sep 28, 2025, 09:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शरीर में रहती है कमजोरी, हड्डियों में नहीं बची ताकत; डाइट में आज ही शामिल करें ये चीजें!

हमारा शरीर एक जटिल मशीन की तरह है जो जरा-सी भी गड़बड़ी होने पर हमें कई तरह के संकेत देता है. अक्सर, हम इन संकेतों को सामान्य थकान या मामूली परेशानी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असल में हमारा शरीर अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा होता है. जरूरी है कि हम इन संकेतों को पहचानें. कई बार शरीर ऐसे स्पष्ट संकेत देता है, जिन्हें समझकर हम घर पर ही उनका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं और अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं.

 

एनर्जी कम होन पर खाएं केला

Add Zee News as a Preferred Source

अगर कमजोरी या ऊर्जा की कमी के कारण आपकी दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और घबराहट महसूस होती है, तो इससे निजात पाने के लिए केले का सेवन करना चाहिए. केला शरीर को कम समय में ऊर्जा प्रदान करता है और कमजोरी महसूस होने से बचाता है.

 

खून की कमी पर खाएं ये चीजें

अगर बार-बार सिर में चक्कर आने की परेशानी हो रही है या चेहरे का रंग पीला पड़ रहा है, तो इस समस्या को अनदेखा न करें. ऐसा होने पर चुकंदर और हरी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन करें क्योंकि ये रक्त की कमी के लक्षण होते हैं.

 

कद्दू के बीजों का सेवन

अगर नींद आने में परेशानी हो रही है या नींद बीच में खुल जाती है और मांसपेशियों में हर वक्त जकड़न महसूस होती है, तो यह शरीर में पोषक तत्वों की कमी के संकेत हो सकते हैं. इससे बचाव के लिए कद्दू के बीजों का सेवन किया जा सकता है. कद्दू के बीजों में कई पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो दिल, दिमाग और हड्डियों के लिए अच्छे होते हैं.

 

कैल्शियम फूड्स

अगर हड्डियों में ताकत नहीं बची है, चटकने की आवाज आती है, और सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में परेशानी होती है, तो यह उम्र संबंधी समस्या के अलावा डिजेनेरेटिव जॉइंट डिजीज भी हो सकती है. ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी में भी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती हैं. इससे बचाव के लिए कैल्शियम और प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए. जैसे दही में भी प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, सफेद तिल पोषक तत्वों का खजाना है, जो हड्डियों के साथ-साथ शरीर को गर्म रखने का काम करता है.

 

देसी घी का सेवन

कम उम्र में बाल सफेद होना आम समस्या बन गया है. बाल सफेद होने के साथ-साथ अगर शरीर में दर्द की समस्या भी बढ़ रही है तो इसके लिए देसी घी का सेवन करें. इसके अलावा अगर बालों के गिरने की समस्या अचानक बढ़ गई है तो इसके लिए काजू खा सकते हैं.

 

इनपुट-आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
IANS

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
Tamil Nadu Stampede
2 साल के धुरु की क्या गलती थी? विजय की रैली में मासूम चढ़ा भगदड़ की भेंट
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
Rahul Gandhi
लद्दाख वालों ने हक मांगा तो BJP...युवाओं की मौत पर बोले राहुल, वांगचुक पर क्या कहा?
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
Karur Stampede
जानिए कौन हैं जस्टिस अरुणा जगदीशन, एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ की करेंगी जांच
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
Zubeen Garg
बड़ी साजिश थी जुबिन की मौत? परिवार ने जताया शक, इन लोगों के खिलाफ दर्ज की शिकायत
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
Karur Stampede
एक्टर विजय जाएंगे कोर्ट, भगदड़ के पीछे साजिश का शक; CBI से चाहते है जांच
;