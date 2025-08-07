नॉनवेज प्रेमी हो जाएं सतर्क, हफ्ते में इतने दिन मीट खाना हो सकता है खतरनाक!
Advertisement
trendingNow12871293
Hindi NewsHealth

नॉनवेज प्रेमी हो जाएं सतर्क, हफ्ते में इतने दिन मीट खाना हो सकता है खतरनाक!

नॉनवेज फूड अधिकतर लोगों को पसंद होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं नॉनवेज फूड्स का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. मीट खाने से इन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Aug 07, 2025, 07:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नॉनवेज प्रेमी हो जाएं सतर्क, हफ्ते में इतने दिन मीट खाना हो सकता है खतरनाक!

अधिकतर लोग नॉनवेज फूड खाना पसंद करते हैं. लोगों का कहना है कि नॉनवेज फूड खाने से शरीर को ताकत मिलती है, लेकिन आज के समय में नॉनवेज फूड्स का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. नॉनवेज खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है ऐसा हम नहीं बल्कि University of Oxford में छपी स्टीड बता रही है. 

नॉनवेज फूड्स से हो सकता है नुकसान 
हफ्ते में 3 बार से ज्यादा रेड मीट जैसे मटन, बीफ, प्रोसेस्ड मीट, सॉसेज, बेकन का सेवन करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. मीट का ज्यादा सेवन करने से बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है. 

स्टडी में हुआ खुलासा 
University of Oxford की स्टडी के अनुसार जो लोग हफ्ते में 3 बार से ज्यादा रेड या प्रोसेस्ड मीट का सेवन करते हैं उनमें हार्ट डिजीज, डायबिटीज, पाचन से जुड़ी समस्या जैसे कब्ज आदि हो सकती है. 

नॉनवेज खाने के नुकसान 
रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है. ज्यादा मात्रा में नॉनवेज फूड्स खाने से डाइजेशन की समस्या हो सकती है. 

स्टडी के अनुसार रोजाना नॉनवेज फूड्स का सेवन करने से उम्र कम होती है. 

मीट का अधिक सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी रिस्क बढ़ता है.

स्टडी के अनुसार नॉनवेज का अधिक सेवन करने से कोलन कैंसर का रिस्क भी बढञता है. 

मीट का अधिक सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल ldl की मात्रा बढ़ सकती है. 

रेड मीट खाने वाले लोगों में डायबिटीज का रिस्क भी ज्यादा होता है. 

क्या करें 
अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो इसकी मात्रा कम कर दें. हफ्ते या फिर 15 दिन में 1 बार रेड मीट का सेवन करें. कम मात्रा में रेड मीट का सेवन करने से शरीर को नुकसान नहीं बल्कि फायदा मिल सकता है. दरअसल रेड मीट सीमित मात्रा में सेवन करने से एनीमिया का रिस्क कम होती है वहीं विटामिन बी 12 की कमी नहीं होती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

इसे भी पढ़ें: हफ्ते में 300 ग्राम चिकन खाना पुरुषों के लिए घातक, नई स्टडी में कैंसर का खतरा बढ़ने की चेतावनी

 

About the Author
author img
शिल्पा

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
TN Congress MP gold chain theft
26 केस, सांसद की चेन लूटी और अब जेल! कैसे बना मामूली सेल्समैन बना क्राइम की दुनिया..
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
ChatGPT
अब ChatGPT ऐसे सवालों के नहीं देगा जवाब, लाखों लोग होंगे प्रभावित; हैरान कर देगी वजह
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
26/11 Mumbai attack
26/11 के आरोपी राणा को कोर्ट से बड़ी राहत, रिश्तों की दुहाई काम आई; मन की मुराद पूरी
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
Supreme Court News
सामने बैठे थे CJI,तभी आई दलील, बांट दिए जाएं 23,000 करोड़,कोर्ट रूम में पसरा सन्नाटा
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
Coimbatore
जान बचाकर थाने पहुंचा 60 साल का बुजुर्ग, अगले दिन पुलिस स्टेशन में ही मिली लाश
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
Rahul Gandhi
30 मिनट में आया EC का जवाब, कहा- साइन करके हमें भेजें डाटा, जानिए क्या बोले राहुल
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
Kerala News
अधूरी रह गई मेस्सी को लाने की तमन्ना,केरल सरकार को लगा 13 लाख का चूना, नहीं आएगी टीम
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
uddhav thackeray
क्‍या राज ठाकरे भी आपके साथ कांग्रेस की तरफ जाएंगे? उद्धव ठाकरे ने दिया मजेदार जवाब
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
Rahul Gandhi
इस बार 'सुबूत' लेकर आ गए राहुल गांधी... चुनावों में धांधली बताते क्या-क्या गिना गए?
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
toll
काम की खबर! सड़क टूटी और सर्विस रोड बंद तो नहीं देना होगा Toll, HC ने लगा दिया रोक
;