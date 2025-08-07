नॉनवेज प्रेमी हो जाएं सतर्क, हफ्ते में इतने दिन मीट खाना हो सकता है खतरनाक!

अधिकतर लोग नॉनवेज फूड खाना पसंद करते हैं. लोगों का कहना है कि नॉनवेज फूड खाने से शरीर को ताकत मिलती है, लेकिन आज के समय में नॉनवेज फूड्स का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. नॉनवेज खाना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है ऐसा हम नहीं बल्कि University of Oxford में छपी स्टीड बता रही है.

नॉनवेज फूड्स से हो सकता है नुकसान

हफ्ते में 3 बार से ज्यादा रेड मीट जैसे मटन, बीफ, प्रोसेस्ड मीट, सॉसेज, बेकन का सेवन करते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है. मीट का ज्यादा सेवन करने से बीमारियों का रिस्क बढ़ सकता है.

स्टडी में हुआ खुलासा

University of Oxford की स्टडी के अनुसार जो लोग हफ्ते में 3 बार से ज्यादा रेड या प्रोसेस्ड मीट का सेवन करते हैं उनमें हार्ट डिजीज, डायबिटीज, पाचन से जुड़ी समस्या जैसे कब्ज आदि हो सकती है.

नॉनवेज खाने के नुकसान

रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है. ज्यादा मात्रा में नॉनवेज फूड्स खाने से डाइजेशन की समस्या हो सकती है.

स्टडी के अनुसार रोजाना नॉनवेज फूड्स का सेवन करने से उम्र कम होती है.

मीट का अधिक सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का भी रिस्क बढ़ता है.

स्टडी के अनुसार नॉनवेज का अधिक सेवन करने से कोलन कैंसर का रिस्क भी बढञता है.

मीट का अधिक सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल ldl की मात्रा बढ़ सकती है.

रेड मीट खाने वाले लोगों में डायबिटीज का रिस्क भी ज्यादा होता है.

क्या करें

अगर आपको नॉनवेज खाना पसंद है तो इसकी मात्रा कम कर दें. हफ्ते या फिर 15 दिन में 1 बार रेड मीट का सेवन करें. कम मात्रा में रेड मीट का सेवन करने से शरीर को नुकसान नहीं बल्कि फायदा मिल सकता है. दरअसल रेड मीट सीमित मात्रा में सेवन करने से एनीमिया का रिस्क कम होती है वहीं विटामिन बी 12 की कमी नहीं होती है.

