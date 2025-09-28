प्रोटीन डाइट के लिए खा रहे हैं सोया चंक्स, जान लें इसके नुकसान

Soya chunks side effects अधिकतर लोग प्रोटीन डाइट के लिए सोया चंक्स का सेवन करते हैं. क्या आप जानते हैं सोया चंक्स का सेवन करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है.
अधिकतर वेजिटेरियन लोग प्रोटीन डाइट के लिए सोया चंक्स, सोया चाप का सेवन करते हैं. सोया चंक्स का सेवन करने से प्रोटीन की कमी दूर होती है. ऐसे में अधिकतर लोग इसे खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं सोया चंक्स का सेवन करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. न्यूट्रिशनिस्ट तनिषा बावा ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर सोया चंक्स के नुकसान के बारे में बताया है.
सोया चंक्स नहीं है हेल्दी
सोया प्रोडक्टस जैसे सोया चंक्स, सोया चाप हेल्दी नहीं हैं. दरअसल तनीषा ने बताया है कि सोया नगेट्स इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड हैं. इसमें 80 से 90 प्रतिशत रिफाइंड फ्लोर रहता है जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है.
गट हेल्थ के लिए है नुकसानदायक
सोया चंक्स या सोया चाप का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल बैलेंस खराब होता है जिस वजह से इंफ्लेमेशन बढ़ता है. सोया नगेट्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो कि गट हेल्थ के लिए नुकसान दायक हो सकता है.
सोया चंक्स खाने के नुकसान
आज के समय में मार्केट में मिलने वाले सोया चंक्स में मिलावट की जाती है. अगर आप शुद्ध सोया चंक्स खाते हैं तो इसे सही मात्रा में खाना चाहिए. ज्यादा मात्रा में इसे खाने से कब्ज या फिर डायरिया की समस्या हो सकती है. कुछ लोगों को सोया चंक्स खाने से एलर्जी, थायराइड और हार्मोनल इंबैलेस की समस्या हो सकती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
