क्या डॉक्टर से बेहतर सर्जरी करेगा रोबोट? एलन मस्क का दावा- "5 साल में बदल जाएगी तस्वीर"

Elon Musk on Robotic Surgery: इस बात को हम सभी जानते हैं रोबोट्स के दरिए मेडिकल फील्ड में कई कामयाबियां हासिल की जा रही है. इस बीच दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने 28 अप्रैल 2025 को कहा कि रोबोट्स में 5 साल के बेस्ट ह्यूमन सर्जन को भी पछाड़ने की काबिलियत है. टेस्ला (Tesla) और स्पेसएक्स (SpaceX) के सीईओ ने कहा कि उनकी ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस कंपनी न्यूरालिंक (Neuralink), ब्रेन-कंप्यूटर इलेक्ट्रोड इंसर्शन के लिए रोबोट पर निर्भर थी, क्योंकि ये काम इंसान के जरिए हासिल करना नामुमकिन था.

"रोबोट बेहतर सर्जरी करेंगे"

मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में शेयर करते हुए लिखा, "रोबोट कुछ सालों में अच्छे इंसानी सर्जन्स को और 5 सालों में बेस्ट ह्यूमन सर्जन्स को भी पीछे छोड़ देंगे." उन्होंने आगे कहा, "न्यूरालिंक को ब्रेन-कंप्यूटर इलेक्ट्रोड इंसर्शन के लिए एक रोबोट का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि जरूरी स्पीड और सटीकता हासिल इंसानों के लिए नामुमकिन था."

ROBOTS CAN NOW HELP WITH SURGERY — AND THEY’RE ACTUALLY GOOD AT IT

Medtronic tested its Hugo robot in 137 real surgeries — fixing prostates, kidneys, and bladders — and the results were better than doctors expected.

Complication rates were super low: just 3.7% for prostate… https://t.co/RvkoY2xDS3 pic.twitter.com/jpvbP0vhcI

