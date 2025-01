एलन मस्क का AI डॉक्टरों से बेहतर! पहचान लिया वो फ्रैक्चर जिसे डॉक्टर भी नहीं देख पाए, मेडिकल जगत में सनसनी

मेडिकल क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग ने एक बार फिर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है. हाल में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने यह साबित कर दिया कि AI टेक्नोलॉजी भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है. इस बार AI ने एक ऐसा फ्रैक्चर पहचान लिया, जिसे कई डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाए थे. यह कहानी एक मां की है, जिसने अपने बच्चे के इलाज के दौरान AI के इस चमत्कारी उपयोग को देखा.

टीओआई के एक खबर के अनुसार, अमेरिका की एक महिला ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी कहानी शेयर की. उन्होंने बताया कि उनका बच्चा खेलते समय चोटिल हो गया था और उसके पैर में असहनीय दर्द हो रहा था. मां ने तुरंत उसे डॉक्टरों के पास ले जाया. डॉक्टरों ने कई टेस्ट और एक्स-रे किए लेकिन यह कहकर वापस भेज दिया कि कोई गंभीर समस्या नहीं है. लेकिन मां का दिल मानने को तैयार नहीं था. उसने बताया कि उसके बच्चे को लगातार दर्द हो रहा था. यही कारण था कि उन्होंने एलन मस्क के AI प्लेटफॉर्म 'ग्रोक' का सहारा लिया.

AI ने कैसे की फ्रैक्चर की पहचान?

ग्रोक AI ने बच्चे की एक्स-रे रिपोर्ट का गहराई से विश्लेषण किया. सिर्फ कुछ ही मिनटों में, AI ने यह निष्कर्ष दिया कि बच्चे के पैर में एक छोटा लेकिन गंभीर फ्रैक्चर है, जिसे डॉक्टरों ने नजरअंदाज कर दिया था. इस रिपोर्ट के आधार पर महिला ने दूसरी राय ली, और जब बच्चे का इलाज शुरू हुआ, तो डॉक्टर भी दंग रह गए कि AI की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक थी.

True story: @Grok diagnosed my daughter’s broken wrist last week.

One of my daughters was in a bad car accident last weekend. Car is totaled but she walked away. Everyone involved did, thankfully. It was a best case outcome for a serious, multi-vehicle freeway collision.… pic.twitter.com/fRNh81WX0N

— AJ Kay (@AJKayWriter) January 11, 2025